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Depremde hasar gören evinden anteni almaya gitti, çökme sonucu hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2020 16:14 | Son Güncelleme

Elazığ'da, 6.8'lik depremde ağır hasar görünce boşalttığı, 2 katlı kerpiç evine televizyon antenini almaya giden Murat Demir, balkonun çökmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Depremde hasar gören evinden anteni almaya gitti, çökme sonucu hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde, Kızılay Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Demir, Sivrice merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki ağır hasar görünce boşalttığı, 2 katlı kerpiç evine televizyon antenini almaya gitti. Demir'in çıktığı balkon, anteni sökerken, bir anda çöktü.

Yıkıntı altında kalan Demir'i görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Balkonun enkazından ağır yaralı kurtarılan Demir, sağlık görevlilerince ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

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Acil serviste tedaviye alınan Murat Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Murat Demir'in depremden sonra çadır kentte kalmaya başladığı öğrenildi.

(DHA)

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Elazığ deprem hasarlı ev

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