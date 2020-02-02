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Depremde hasar gören minarenin yıkımına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 23:10 | Son Güncelleme

ELAZIĞ merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği Şanlıurfa'da, Hz.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ELAZIĞ merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği Şanlıurfa'da, Hz. Aişe Camii'nin hasar sonucu kayan minaresinin kontrollü yıkımına başlandı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli, 24 Ocak Cuma günü meydana gelen, 6.8 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa'da da hissedildi. Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Hz. Aişe Camii'nin minaresinde, depremde kayma meydana geldi. Mahallelinin bildirmesi üzerine Karaköprü Belediyesi ekipleri, camiye gelerek, inceleme yapıp, minarenin yıkımına karar verdi. Bölgede çevre güvenliğini sağlayan ekipler, daha sonra 45 metre yüksekliğindeki minarenin kontrollü yıkımına başladı. Yıkım ekiplerince vinçle kesme şeklinde kontrollü sökülen minarenin yerine yenisinin yapılacağı belirtildi.

Yıkımı izleyen Karşıyaka Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Fırat Gök, "Elazığ depreminin ardından camimizin minaresinde kayma meydana geldi. Devrilme ihtimaline karşı Karaköprü Belediyesi ekipleri tarafından yıkımı gerçekleşti. Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli'ye çok teşekkür ederiz. İnşallah cami minaremizi daha sağlam bir şekilde tekrar yapacağız" diye konuştu.

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