HABER

Depremde hasar gören okul boşaltıldı, veliler eylem yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 15:02 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 1 Kasım İlkokulu binasına İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından 'depreme dayanıklı değil' raporu verilmesi üzerine binanın boşaltılması kararı alındı.

Depremde hasar gören okul boşaltıldı, veliler eylem yaptı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 1 Kasım İlkokulu binasına İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından 'depreme dayanıklı değil' raporu verilmesi üzerine binanın boşaltılması kararı alındı. Öğrencilerin uzak mesafede bulunan Melahat Kozar İlkokulu'na gönderileceğini öğrenen veliler, okul önünde toplanarak tepki gösterdi. Okula gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan'a tepki gösteren veliler, okul kapısını kapatarak Özcan’ın aracı ile çıkışına izin vermedi.
Silivri açıklarında 26 Eylül Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssüne İstanbul'dan sonra en yakın bölgelerden biri olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki okullarda binaların depreme dayanıklılığı kontrol edildi. Bunun üzerine ilçede bulunan ve 3 bloktan oluşan 600 öğrencili 1 Kasım İlkokulu binasında hasar meydana geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptırdığı incelemede okul binasının depreme dayanıklı olmadığı yönünde rapor verildi. Rapor üzerine okulun tahliye edilmesi ve öğrencilerin de Melahat Kozar İlkokulu'na nakledilmesi kararlaştırıldı.
Çocuklarının Melahat Kozar İlkokulu'na nakledileceğini öğrenen veliler, okul önünde toplanarak bu duruma tepki gösterdi. Tepkiler üzerine okula gelen Çorlu Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan ile görüşen veliler, Melahat Kozar İlkokulu'nun uzak olduğunu ve daha yakın mesafede olan Ticaret Meslek Lisesi binasında eğitimlerini sürdürmelerini istedi. Zaman zaman tartışmaların yaşandığı görüşmeler sırasında veliler, yönlendirilen okulun uzak olduğunu ve çocuklarını gönderemeyeceklerini söyledi. 1 Kasım İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Osman Nuri Kuyu, velilerin Melahat Kozar İlkokulu'na yönlendirmeyi kabul etmediğini, Ticaret Meslek Lisesi binasını istediklerini söyledi.
MÜDÜRÜN ÇIKIŞINA İZİN VERMEDİLER
Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, deprem nedeniyle okulun tahliye edilmesi gerektiği yazısının bugün kendilerine ulaştığını, öğleden sonrası için okulu tatil ettiklerini söyledi. Erdoğan, pazartesi gününe yeni bir binada eğitime devam etmek için planlama yapılmak üzere velilerle görüştüğünü söyledi. Kendi taleplerinin kabul edilmesini isteyen veliler, okul bahçesinin kapısını kapatıp, önünde toplanarak Milli Eğitim Müdürü Erdoğan'ın aracı ile birlikte okuldan ayrılmasına izin vermedi. Makam aracını okul bahçesinde bırakan Erdoğan, bahçe dışındaki başka bir araca binerek ayrıldı.
Veliler, 'Melahat Kozar'ı istemiyoruz', 'Eğitim hakkımız söke söke alırız' şeklinde slogan atarken, kendilerine öğrenciler de eşlik etti. Veliler, daha sonra çocuklarını da alarak sonra olaysız şekilde dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Depremde hasar gören okul boşaltıldı, veliler eylem yaptıDepremde hasar gören okul boşaltıldı, veliler eylem yaptıDepremde hasar gören okul boşaltıldı, veliler eylem yaptıDepremde hasar gören okul boşaltıldı, veliler eylem yaptı

Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada... Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada...
Bitlis İl Genel Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destekBitlis İl Genel Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Türk öğrenciler her yerde gurur kaynağıTürk öğrenciler her yerde gurur kaynağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Polisin yanıtı kızdırdı! 'Bu ülkede ne doğru ki...'

Polisin yanıtı kızdırdı! 'Bu ülkede ne doğru ki...'

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da Kurt Kapanı 2019-16 denetimi!

İstanbul'da dev denetim!

İstanbul'da FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon

Örgütün kritik isimleri yakalandı

Şehit Astsubay Mesut Akmeşe Dikili'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay’a son veda!

Ukraynalı turist havalimanında yakalandı... Böyle bekledi!

Havalimanında yakalandı... Böyle bekledi!

Son dakika! İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK'nın MOBESE merkezi basıldı

Bölgeden sıcak fotoğraf! Her yeri buradan izlemişler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.