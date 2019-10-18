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Depremde hasar gören okul boşaltıldı, veliler eylem yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 17:20 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 1 Kasım İlkokulu binasına İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından 'depreme dayanıklı değil' raporu verilmesi üzerine binanın boşaltılması kararı alındı.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 1 Kasım İlkokulu binasına İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından 'depreme dayanıklı değil' raporu verilmesi üzerine binanın boşaltılması kararı alındı. Öğrencilerin uzak mesafede bulunan Melahat Kozar İlkokulu'na gönderileceğini öğrenen veliler, okul önünde toplanarak tepki gösterdi. Okula gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan'a tepki gösteren veliler, okul kapısını kapatarak Özcan’ın aracı ile çıkışına izin vermedi.

Silivri açıklarında 26 Eylül Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssüne İstanbul'dan sonra en yakın bölgelerden biri olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki okullarda binaların depreme dayanıklılığı kontrol edildi. Bunun üzerine ilçede bulunan ve 3 bloktan oluşan 600 öğrencili 1 Kasım İlkokulu binasında hasar meydana geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptırdığı incelemede okul binasının depreme dayanıklı olmadığı yönünde rapor verildi. Rapor üzerine okulun tahliye edilmesi ve öğrencilerin de Melahat Kozar İlkokulu'na nakledilmesi kararlaştırıldı.

Çocuklarının Melahat Kozar İlkokulu'na nakledileceğini öğrenen veliler, okul önünde toplanarak bu duruma tepki gösterdi. Tepkiler üzerine okula gelen Çorlu Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan ile görüşen veliler, Melahat Kozar İlkokulu'nun uzak olduğunu ve daha yakın mesafede olan Ticaret Meslek Lisesi binasında eğitimlerini sürdürmelerini istedi. Zaman zaman tartışmaların yaşandığı görüşmeler sırasında veliler, yönlendirilen okulun uzak olduğunu ve çocuklarını gönderemeyeceklerini söyledi. 1 Kasım İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Osman Nuri Kuyu, velilerin Melahat Kozar İlkokulu'na yönlendirmeyi kabul etmediğini, Ticaret Meslek Lisesi binasını istediklerini söyledi.

MÜDÜRÜN ÇIKIŞINA İZİN VERMEDİLER

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, deprem nedeniyle okulun tahliye edilmesi gerektiği yazısının bugün kendilerine ulaştığını, öğleden sonrası için okulu tatil ettiklerini söyledi. Erdoğan, pazartesi gününe yeni bir binada eğitime devam etmek için planlama yapılmak üzere velilerle görüştüğünü söyledi. Kendi taleplerinin kabul edilmesini isteyen veliler, okul bahçesinin kapısını kapatıp, önünde toplanarak Milli Eğitim Müdürü Erdoğan'ın aracı ile birlikte okuldan ayrılmasına izin vermedi. Makam aracını okul bahçesinde bırakan Erdoğan, bahçe dışındaki başka bir araca binerek ayrıldı.

Veliler, 'Melahat Kozar'ı istemiyoruz', 'Eğitim hakkımız söke söke alırız' şeklinde slogan atarken, kendilerine öğrenciler de eşlik etti. Veliler, daha sonra çocuklarını da alarak sonra olaysız şekilde dağıldı.

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