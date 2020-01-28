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Depremde hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 17:45 | Son Güncelleme

Depremde hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen depremde yaşamını yitiren 75 yaşındaki Türkan Kaplan, defnedildi.

Depremde Elazığ'ın merkez Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazı altında kalan ve yaşamını yitiren Kaplan'ın cenazesi Yeşil Cami'de düzenlenen cenaze töreninin ardından Maden ilçesine bağlı Işıktepe köyüne getirildi.

İlçe Müftüsü Vedat Tekin tarafından okunan duanın ardından Kaplan'ın cenazesi, köy mezarlığında eşi Faik Kaplan'ın yanına defnedildi.

Törene, Maden Kaymakamı Refik Özsoy, Diyarbakır Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz ve vatandaşlar katıldı.

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