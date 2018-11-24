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Depremde hayatını kaybeden öğretmen unutulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 13:42 | Son Güncelleme

2011 yılında meydana gelen Van depreminde eşiyle enkaz altında kalarak yaşamını öğretmen Oktay Türkoğlu, Öğretmenler Günü dolayısıyla Amasya'nın Taşova ilçesindeki kabri başında anıldı

Van depreminde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Oktay Türkoğlu için 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Amasya'nın Taşova ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Van Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu'nda zihinsel engelliler öğretmeni olarak görev yaparken 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde eşi Emel Çiler Türkoğlu ile yaşamını yitiren Oktay Türkoğlu'nu, meslektaşları unutmadı.

Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Oktay Türkoğlu'nun mezarı başındaki anma töreninde yaptığı konuşmada, öğretmenler ve eğitim camiası için 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün önemine değindi.

Van'da 2011 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybeden Türkoğlu'nu ziyarete geldiklerini belirten Tümer, "Öğretmenlik mesleği sadece yaşadığımız sürece devam eden ve son bulan bir meslek değildir. Öğretmenlik, yetiştirdikleri öğrencilerle sadece kendi hayatlarına değil, bundan sonraki döneme de hitap eden ilahi bir meslektir." dedi.

İzzet Türkoğlu da bir öğretmen babası olarak hem oğlu hem de tüm öğretmenlerle gurur duyduğunu dile getirerek, "Öğretmenler yetiştirdikleri, arkalarında bıraktıkları öğrencilerle gurur duyar. Oğlumun vefatının yedinci yılı, Öğretmenler Günü'ne bir ay kala vefat etti. Biz şehit olduğuna inanıyoruz. Bu mutlu günde onu hüzünlü ve mutlu şekilde anmaya geldik." ifadesini kullandı.

Anma törenine Türkoğlu çiftinin yakınları ile meslektaşları katıldı.

Van'da meydana gelen depremde eşi ile enkaz altında kalarak yaşamını yitiren öğretmen Oktay Türkoğlu'nun cenazesi memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde, eşi Emel Çiler Türkoğlu'nun cenazesi ise Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verilmişti.

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