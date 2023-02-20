Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın o görüntüsü gündem oldu! 'Ben ailesine bakmaya çalışan küçük bir...'

Halasında misafirliğe gittiği gece depreme yakalanarak günlerce enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın ölmeden önce paylaştığı video yürek dağladı.

Sık sık özel hayatı ve görüntüsü hakkında zorbalığa uğrayan Taha Duymaz'ın ses getiren videosunda ''Artık gerçekten çok sıkıldım. Beni bir salar mısınız? Ben ailesine bakmaya çalışan küçük bir gencim. Hiçbirinize bir zararım yok. Lütfen sizden rica ediyorum beni bir salın. Gerçekten çok kötüyüm.'' ifadelerine yer verdiği görüldü.

Taha Duymaz geçmiş bir başka videosunda ise kendisine bıçak çekildiğini ve bunun başına ilk kez gelmediğini anlatarak yürek dağlamıştı.

Taha Duymaz'ın aylar sonra yeniden gündem olan videosuna sosyal medya kullanıcıları kayıtsız kalamadı. ''Herkese canım yanıyor ama bu çocuğa bir başka yandı. Garibandı, narindi, kırılgandı. Her şey güzel olacak derken gidiverdi'' ve ''İzlerken çok canım yandı. Ötelediler, güldüler ama o hiç pes etmedi'' gibi yorumlar yapıldı.



