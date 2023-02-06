Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için ülke genelinde sela okundu! Camilerden dua sesleri yükseldi

04.17'deki 7.7 şiddetindeki depremin ardından 13.24'te 7.6 şiddetinde bir deprem daha yaşandı. Yaşanan ikinci depremle birlikte ayakta kalan bazı binalarda çökmeler oldu. Göçük altında kalan vatandaşlara ulaşılmaya devam ediliyor. 1541 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıklandı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için ülke genelinde camilerde selalar okundu, dualar edildi.

ÜLKE GENELİNDE SELALAR OKUNDU

Bugün ülkece bir felakete uyanıldı. Sabah 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Depremin şiddetiyle birçok bina yıkıldı. Vatandaşlar göçük altında kaldı.

Depremde şu ana kadar 1541 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıklandı. Deprem felaketinde vefat eden vatandaşlar için ülke genelinde sela okundu. Camilerden anonslar yapıldı. Okunan selalarla birlikte camilerden dualar vefat eden vatandaşlar için yükseldi.

HATAY'DA DURUM KRİTİK

Depremden en çok etkilenen illerden biri de Hayat oldu. Birçok bina yıkıldı. Vatandaşlar enkaz altında kaldı. Hatay'da durumun kritik olduğu bildiriliyor. Acil yardım çağrılarının yapıldığı kentte vatandaşlar hava şartları nedeniyle de çok zor anlar yaşıyorlar.

MALATYA VE KAHRAMANMARAŞ'TA BÜYÜK YIKIM

Malatya ve depremin ana merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta vatandaşlar çok zor anlar yaşıyorlar. Sokakta kalan depremzedeler hem deprem korkusuyla evlerine giremiyorlar hem de kış ayı olması nedeniyle soğuk ve karlı havada dışarıda beklemek durumunda kalıyorlar.

Yıkımın oldukça fazla olduğu Malatya, Hayat, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor. Depremden sağ kurtulan bölge vatandaşına AFAD desteği sağlanmaya devam ediliyor.

