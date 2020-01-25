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  4. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 06:07 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "19 vatandaşımızı kaybettik. Malatya'da 221, Elazığ'da 551 yaralımız var" - "Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımız olduğunu biliyoruz, depremde ölü sayısı artabilir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ merkezli depremde ölü sayısının Doğanyol'da 4 ve Elazığ'da 15 olmak üzere toplamda 19'a yükseldiğini, ve bu sayının artabileceğini söyledi.

Bakan Koca, depremin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunduğu esnada basın mensuplarına açıklama yaptı.

Doğanyol'da 4, Elazığ'da 15 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Koca, Malatya'da yaralanan 221 kişiden 5'i dışında tamamının taburcu edildiğini, Elazığ'da da 551 yaralıdan 14'ü yoğun bakımda olmak üzere 50'sinin tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Koca, "19 vatandaşımızı kaybettik. Malatya'da 221, Elazığ'da 551 yaralımız var. Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımızın olduğunu biliyoruz, depremde ölü sayısı artabilir." diye konuştu.

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deprem Elazığ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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