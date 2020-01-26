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Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 18:06 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, Elazığ’daki deprem nedeniyle hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği verilmeye başlandığını bildirdi.Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Elazığ depremi sonrası devletin tüm imkanları ve kurumlarıyla vatandaşların yaralarını sardığı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatları ile Bakanlığın da vatandaşların yaralarını sarmayı sürdürdüğü belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Elazığ’daki deprem nedeniyle hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği verilmeye başlandığını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Elazığ depremi sonrası devletin tüm imkanları ve kurumlarıyla vatandaşların yaralarını sardığı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatları ile Bakanlığın da vatandaşların yaralarını sarmayı sürdürdüğü belirtildi. Yapılan ilk incelemeler neticesinde Elazığ ve Malatya’da yıkılan hayvan barınakları ve telef olan hayvan sayılarının belirlendiği kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamda mağdur vatandaşlarımıza büyükbaş ve küçükbaş hayvan dağıtımı bugün itibari ile başlıyor.
Elazığ merkez ve köyleri, Sivrice ilçesi merkez ve köyleri, Maden merkez ve köyleri ile Baskil ilçesi merkez ve köylerinde depremde toplam 48 ahır yıkılırken, 86 büyükbaş ile 110 da küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi. Malatya’da ise, Doğanyol merkez ve köyleri, Battalgazi merkez ve köyleri ile Pütürge merkez ve köylerinde 95 ahırda hasar olduğu ve 55 büyükbaş, 21 küçükbaş, 4 tavuk ve 20 arılı kovanın telef olduğu belirlendi" denildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Tarım ve Orman Bakanlığınca, vatandaşlarımıza, telef olan hayvan sayısı kadar yapılacak hayvan yardımlarının yanı sıra, çadır hayvan barınağı ve yem desteği de verilecek. Bugün itibari ile başlayan ve ilk etapta 130 küçükbaş ile 30 büyükbaş hayvan ve 1 kamyon kaba yem, bir kamyon da kesif yem desteğinin koordinasyonu Elazığ Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü’nce yürütülecek. Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin talimatları ile depremin hemen ardından, bölgedeki Bakanlığımıza bağlı tüm misafirhaneler vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuş, ayrıca yine Bakanlığa bağlı kurumlara ait iş makineleri ve personel de yaraları sarmak ve kurtarma çalışmalarına yardım etmek için deprem bölgesinde seferber edilmiştir. Depremden etkilenen bölgelerde 14 adet misafirhanemizde vatandaşlarımız konaklarken, Elazığ’da 600 kişilik yemekhanemizde vatandaşlarımıza yemek ikramlarımız da devam etmektedir."
Hasar tespit çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 14 adet hizmet aracının görev yaptığı, yıkılan binalarda kullanılmak üzere 1 adet iş makinesi ve operatörlerin de 7 gün 24 saat anlayışıyla çalışmalara katıldığı ifade edildi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce de 1 adet ekskavatörün yıkılan binalarda yürütülen arama-kurtarma faaliyetlerinde görevlendirildiği, 1 adet vincin Diyarbakır’dan gönderilen konteynerlerin askeri hastane mevkiinde indirilmesi ve akabinde Sürsürü mahallesinde yıkılan binalarda yürütülen arama-kurtarma faaliyetleri için görevlendirildiği kaydedildi.
Açıklamada, "1 adet kasalı kamyon yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtımında, 3 adet damperli kamyon Sürsürü mahallesinde yürütülen enkaz kaldırma faaliyetlerinde, 2 adet tır Sağlık Bakanlığı’na ait 2 adet konteynerin Elazığ’a getirilmesi için, 1 adet pick-up Sivrice Kaymakamlığı tarafından yürütülen yemek dağıtım hizmetleri için, 3 adet binek araç da Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nce yürütülen hasar tespit çalışmaları için görevlendirilmiştir. Valilik Koordinasyon Merkezi ile sürekli iletişim halinde olan müdürlüklerimizce görevlendirilen personelle birlikte toplam 25 idari personel ve gerekli ekipman ile ihtiyaçlara anında cevap verilmeye de devam edilmektedir. Yine DSİ Genel Müdürlüğümüzce Bölge Müdürlüklerimizden 151 iş makinası ve 250 personel istenildiği takdirde ihtiyaç bölgelerine sevk edilmek üzere hazırda bekletilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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