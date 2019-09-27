HABER

Depremde herkes kaçtı, o gülerek kaçanları izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 10:38 | Son Güncelleme

Merter’de bir tekstil dükkanında çalışan vatandaşın deprem sırasındaki rahatlığı ilginç görüntüler oluşturdu.

Merter’de bir tekstil dükkanında çalışan vatandaşın deprem sırasındaki rahatlığı ilginç görüntüler oluşturdu. Herkes panik içinde dışarı koşarken o oturduğu yerden gülerek koşanları izledi. Vatandaşın rahat halleri kameralara yansıdı.
Silivri açıklarında dün saat 13.59’da 5,8 büyüklüğünde 7 kilometre derinlikte deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. Fakat Merter’de bir tekstil dükkanında çalışan vatandaş diğerlerinin aksine istifini bozmadan oturmaya devam etti. Dükkanda bulunan herkes panik içinde sokağa koşarken o sandalyede oturarak koşanları izledi. Dükkan çalışanlarının korku dolu anlarında onun korkmadığı ve gülümsediği görüldü. Rahatlığıyla ilginç görüntüler oluşturan vatandaşın o anları kameralara yansıdı.

PARTNER Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar
Kış kombinlerinin favorisi grilerKış kombinlerinin favorisi griler
Terapi odası kitap olduTerapi odası kitap oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

Deprem anında canını hiçe saydı

Deprem anında canını hiçe saydı

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki depremin bilançosu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı

İstanbul'daki hasarlı bina ve yaralı sayısı açıklandı!

Silivri’deki çatlaklar deprem sonrası daha da büyüdü

Burası Silivri... Fotoğraflar deprem sonrası çekildi

Şişli'de artçı depremler sonrası bir evin balkonu çöktü!

Şişli'de artçı depremler sonrası bir evin balkonu çöktü!

Teslim olan teröristlerden kan donduran itiraflar: Karayılan, Bayık, Kalkan...

Teslim olan teröristlerden kan donduran itiraflar

İstanbul'da bazı okullar tatil edildi! (İstanbul'da hangi okullar tatil? Valilik açıkladı)

İstanbul'da bazı okullar tatil edildi!

Ankara merkezli 20 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı

Ankara merkezli 20 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.