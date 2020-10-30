Depremde iletişim kurmayı sağlayan mobil uygulamalar

Deprem sonrası GSM hatlarıyla iletişim kurmak zorlaşabiliyor. Eğer internet bağlantısı varsa internet üzerinden iletişim kurmak böyle durumlarda en doğru tercih oluyor. Bugün gerçekleşen İzmir depremi sonrasında da AFAD uyarı yaptı ve internet tabanlı uygulamaların tercih edilmesi yönünde bir uyarıda bulundu. Peki deprem gibi acil durumlarda kullanılabilecek mobil uygulamaları neler?

DEPREMDE KULLANILABİLECEK MOBİL UYGULAMALAR

Bridgefy, internet tabanlı bir uygulama değil. Bluetooth bağlantısı üzerinden çalışan Bridgefy, 100 metre uzaklıktaki aynı uygulamayı kullanan bir kişiyle iletişim kurmayı sağlıyor. Kullanıcı sayısı arttıkça, her cihaz bir baz istasyonu görevi gördüğü için bu menzil daha da artabiliyor. Ancak uygulamanın çalışabilmesi için Bluetooth özelliğinin açık olması şart. Uygulama iOS için App Store'dan ve Android için Google Play Store'dan indirilebiliyor.

AKUT Güvendeyim

AKUT Güvendeyim uygulaması deprem gibi doğal afet durumlarında, önceden belirlediğiniz kişilere bilgilerinizi ve konumunuzu SMS yoluyla gönderiyor. Böylece belirlediğiniz kişiye tek bir buton aracılığıyla güvende olduğunuzu bildiriyorsunuz. AKUT Güvendeyim uygulaması hem Google Play Store hem de App Store'da mevcut.