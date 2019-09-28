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Depremde kalp krizi geçiren öğretmen toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 13:51 | Son Güncelleme

İstanbul’da yaşanan ve Kocaeli’nin Gebze ilçesinde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından öğrencilerini okuldan tahliye ettikten sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden tarih öğretmeni, memleketi Kırıkkale’de toprağa verildi.Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi’nde bulunan Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen törenin ardından Murat Şevki Eryılmaz’ın (48) cenazesi memleketi Kırıkkale’ye getirildi.Kırıkkale Nur Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde Eryılmaz’ın eşi Türkan Eryılmaz ve yakınları göz yaşlarını tutamadı.

İstanbul’da yaşanan ve Kocaeli’nin Gebze ilçesinde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından öğrencilerini okuldan tahliye ettikten sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden tarih öğretmeni, memleketi Kırıkkale’de toprağa verildi.
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi’nde bulunan Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen törenin ardından Murat Şevki Eryılmaz’ın (48) cenazesi memleketi Kırıkkale’ye getirildi.
Kırıkkale Nur Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde Eryılmaz’ın eşi Türkan Eryılmaz ve yakınları göz yaşlarını tutamadı. Öğlen namazına müteakiben Nur Camii İmam-Hatibi Murathan Önder’in kıldırdığı cenaze namazının ardından Eryılmaz, Yahşihan İlçesindeki şehir mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.
Cenaze törenine Kırıkkale Vali Yardımcısı Emin Alıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, yakınları, öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.
2 yıl önce Kırıkkale’den İstanbul’a tayin isteyen 22 yıllık öğretmen Murat Şevki Eryılmaz, Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesinde tarih öğretmeni olarak görev yapıyordu. Eryılmaz’ın 8 ile 12 yaşlarında 2 kız çocuğunun olduğu ve eşi Türkan Eryılmaz’ında anasınıfı öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Kalp hastası olan 48 yaşındaki tarih öğretmeni, önümüzdeki günlerde tedavi olmak için ameliyat günü almıştı.
26 Eylül Perşembe günü, İstanbul’da yaşanan ve Kocaeli’nin Gebze ilçesinde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında tarih öğretmeni Murat Şevki Eryılmaz, okul binasında bulunan öğrencileri kontrollü bir şekilde bahçeye çıkarttıktan sonra kalp krizi geçirmişti. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Eryılmaz, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Depremde kalp krizi geçiren öğretmen toprağa verildi

Depremde kalp krizi geçiren öğretmen toprağa verildi

Depremde kalp krizi geçiren öğretmen toprağa verildi

Depremde kalp krizi geçiren öğretmen toprağa verildi

Depremde kalp krizi geçiren öğretmen toprağa verildi

Depremde kalp krizi geçiren öğretmen toprağa verildi

Depremde kalp krizi geçiren öğretmen toprağa verildi

Depremde kalp krizi geçiren öğretmen toprağa verildi

Depremde kalp krizi geçiren öğretmen toprağa verildi

Depremde kalp krizi geçiren öğretmen toprağa verildi

Depremde kalp krizi geçiren öğretmen toprağa verildi

Depremde kalp krizi geçiren öğretmen toprağa verildi

Depremde kalp krizi geçiren öğretmen toprağa verildi

Depremde kalp krizi geçiren öğretmen toprağa verildi

Depremde kalp krizi geçiren öğretmen toprağa verildi

Depremde kalp krizi geçiren öğretmen toprağa verildi

Depremde kalp krizi geçiren öğretmen toprağa verildi

Depremde kalp krizi geçiren öğretmen toprağa verildi

Depremde kalp krizi geçiren öğretmen toprağa verildi
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