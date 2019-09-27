Depremde kalp krizi geçirerek ölen öğretmen okulundan son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde dün yaşanan depremde öğrencileri tahliye ettikten 1 saat sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden tarih öğretmeni, okulundan son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi’nde bulunan Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesinde dün meydana gelen olayda, okulda tarih öğretmeni olarak görev yapan 48 yaşındaki Murat Şevki Eryılmaz, İstanbul’da yaşanan ve Kocaeli’nin Gebze ilçesinde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında okul binasında bulunan öğrencileri kontrollü bir şekilde bahçeye çıkarttı. Okul bahçesinde öğrencilerin kontrolünü sağlayan Eryılmaz, daha sonra farklı bir okulda eğitim gören çocuğunu almak için görev yaptığı okuldan ayrıldı. Çocuğunu okuldan aldıktan sonra evine giden Eryılmaz, bir anda fenalaştı. İlçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Eryılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle depremin hemen ardından hayatını kaybeden Murat Şevki Eryılmaz’ın kalp hastası olduğu ve önümüzdeki günlerde ameliyat olmak için gün aldığı öğrenildi.