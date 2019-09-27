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Depremde kalp krizi geçirerek ölen öğretmen okulundan son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 10:59 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde dün yaşanan depremde öğrencileri tahliye ettikten 1 saat sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden tarih öğretmeni, okulundan son yolculuğuna uğurlandı.Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi’nde bulunan Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesinde dün meydana gelen olayda, okulda tarih öğretmeni olarak görev yapan 48 yaşındaki Murat Şevki Eryılmaz, İstanbul’da yaşanan ve Kocaeli’nin Gebze ilçesinde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında okul binasında bulunan öğrencileri kontrollü bir şekilde bahçeye çıkarttı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde dün yaşanan depremde öğrencileri tahliye ettikten 1 saat sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden tarih öğretmeni, okulundan son yolculuğuna uğurlandı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi’nde bulunan Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesinde dün meydana gelen olayda, okulda tarih öğretmeni olarak görev yapan 48 yaşındaki Murat Şevki Eryılmaz, İstanbul’da yaşanan ve Kocaeli’nin Gebze ilçesinde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında okul binasında bulunan öğrencileri kontrollü bir şekilde bahçeye çıkarttı. Okul bahçesinde öğrencilerin kontrolünü sağlayan Eryılmaz, daha sonra farklı bir okulda eğitim gören çocuğunu almak için görev yaptığı okuldan ayrıldı. Çocuğunu okuldan aldıktan sonra evine giden Eryılmaz, bir anda fenalaştı. İlçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Eryılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle depremin hemen ardından hayatını kaybeden Murat Şevki Eryılmaz’ın kalp hastası olduğu ve önümüzdeki günlerde ameliyat olmak için gün aldığı öğrenildi.

Görev yaptığı okuldan son yolculuğuna uğurlandı
Eryılmaz’ın morga kaldırılan cenazesi, yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Eryılmaz’ın cenazesi bugün son yolculuğuna uğurlanmak için görev yaptığı okulun bahçesine getirildi. Burada düzenlenen uğurlama törenine Gebze kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediyesi Başkanı Zinnur Büyükgöz, Eryılmaz’ın eşi Türkan Eryılmaz, yakınları, öğrencileri ve görev arkadaşları katıldı. Eryılmaz’ın tabutunu gören öğrencileri ve eşi Türkan Eryılmaz göz yaşlarına boğuldu. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kırıldı. Daha sonra Eryılmaz’ın cenazesi, memleketi Kırıkkale’ye uğurlanmak üzere dualar eşliğinde cenaze aracına taşındı. Eryılmaz’ın yarın memleketi Kırıkkale’de toprağa verileceği öğrenildi.

Depremde kalp krizi geçirerek ölen öğretmen okulundan son yolculuğuna uğurlandı

Depremde kalp krizi geçirerek ölen öğretmen okulundan son yolculuğuna uğurlandı

Depremde kalp krizi geçirerek ölen öğretmen okulundan son yolculuğuna uğurlandı

Depremde kalp krizi geçirerek ölen öğretmen okulundan son yolculuğuna uğurlandı

Depremde kalp krizi geçirerek ölen öğretmen okulundan son yolculuğuna uğurlandı

Depremde kalp krizi geçirerek ölen öğretmen okulundan son yolculuğuna uğurlandı

Depremde kalp krizi geçirerek ölen öğretmen okulundan son yolculuğuna uğurlandı

Depremde kalp krizi geçirerek ölen öğretmen okulundan son yolculuğuna uğurlandı

Depremde kalp krizi geçirerek ölen öğretmen okulundan son yolculuğuna uğurlandı

Depremde kalp krizi geçirerek ölen öğretmen okulundan son yolculuğuna uğurlandı

Depremde kalp krizi geçirerek ölen öğretmen okulundan son yolculuğuna uğurlandı

Depremde kalp krizi geçirerek ölen öğretmen okulundan son yolculuğuna uğurlandı

Depremde kalp krizi geçirerek ölen öğretmen okulundan son yolculuğuna uğurlandı

Depremde kalp krizi geçirerek ölen öğretmen okulundan son yolculuğuna uğurlandı

Depremde kalp krizi geçirerek ölen öğretmen okulundan son yolculuğuna uğurlandı
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