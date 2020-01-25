Depremde kalp krizinden ölen muhtar toprağa verildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8'lik depremin hissedildiği Kahramanmaraş'ta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Şerefoğlu Mahallesi Muhtarı Ramazan İnce (57), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün gece meydana gelen 6,8'lik depremin hissedildiği illerden Kahramanmaraş'ta panik yaşandı. Deprem sırasında Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde olan Ramazan İnce, aracına bineceği sırada kalp krizi geçirerek, yere yığıldı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan İnce, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İnce'nin cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şerefoğlu Mahallesi Muhtarı olan Ramazan İnce, Şerefoğlu Mahallesi Mezarlığı'nda, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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