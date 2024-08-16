Depremde karısının izini kaybetmişti gerçeği öğrenince şoke oldu! Hikayesi film senaryolarını gölgede bıraktı

Büşra-Ozan Laleci çifti Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşıyordu. 7 aylık sevgi dolu yuvaları vardı ama bir gecede yerle bir oldu. Sonrasında yaşananlar ise adeta film senaryoları niteliğindeydi çünkü talihsiz adamın bilmediği bir gerçek vardı.

Depremin 4. gününce Büşra Laleci'nin cenazesi bir ambulansla enkazdan alındı bir daha da haber alınamadı. Ozan Laleci hastaneden çıkınca kimliksiz mezarlıkların açılması için eşinin anne ve babasından DNA örneği vermesini istedi. Günler sonra DNA örnekleri verildi ama eşleşme sağlanamadı.

Depremin ardından eşinin evlatlık olduğunu tesadüfen öğrenen adam bu kez biyolojik ailenin peşine düştü. Savcılık verilen DNA örneklerini kaybedince elde hiç bir şey kalmadı. Şimdi ise tek isteği eşinin bir mezarı olması.

"EŞİM KOLLARIMDA CAN VERDİ"

Depremde kaybolan eşinin cenazesini arayan Ozan Laleci Show Ana Haber'e konuştu. Laleci, "Eşimin depremden sonra evlatlık olduğunu öğrendim. Yaklaşık 556 gün oldu hala mezar yerini bulamadık. Eşimin DNA testi, parmak izi alınmadan ve fotoğrafı çekilmeden gömüldüğü ihtimali üzerinde duruyorduk. Eşim depremden 4 saat sonra kollarımda can verdi. Eşimin vefatından 8 saat sonra da yaralı olarak beni çıkardılar. Eşimin cenazesi kayıp, cansız bedenini hala bulamadık. " dedi.

"SAVCILIK DNA ÖRNEĞİNİ KAYBETTİ"

Eşinin cenazesini ararken eşinin ailesi ile DNA örneğinin uyuşmaması sonucu tesadüfi bir şekilde eşinin aslında evlatlık olduğunu öğrenen Laleci, "Depremden sonra eşimin evlatlık olduğunu öğrendim. Eşimi evlatlık alan aile 14 yaşındayken saçlarını kestirmiş ve bunu bir fotoğraf albümünün arasına koyup saklamışlar. Ailesinin de evi yıkıldı. Fotoğraf albümünü bir şekilde buldular savcılığa bunu da teslim ettik. Savcılık ikinci vermiş olduğumuz DNA örneğini kaybetti. Şuan eşimin gerçek ailesine ulaşıp bir şekilde DNA örneği alıp eşleştirme yapabilirsek feth-i kabir başvurusunda bulunmayı düşünüyoruz. Ailesi olarak mezarının başında dua etmeyi istiyorum." ifadelerine yer verdi.