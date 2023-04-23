Depremde kendini 'öldü' gösterdi, gerçek bambaşka çıktı! Neler yapmış neler...

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda vatandaş yaşadığı şehri terk etmek zorunda kalırken 11 suç kaydı bulunan M.B.'nin yaptıkları duyanlara pes dedirtti.

SİSTEMDE 'ÖLÜ' GÖRÜLÜYOR

Ankara'da şüpheli davranışlarıyla ekiplerin dikkatini çeken M.B.'nin yapılan incelemenin ardından sistemde 'ölü' olarak kayıtlı olduğu tespit edildi. İncelemenin detaylandırılmasıyla depremzede olduğu belirlenen şüphelinin 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

11 SUÇ KAYDI

Depremde annesini kaybetti belirlenen M.B. enkazdan çıktıktan sonra kimseye haber vermeyerek Ankara'ya gitti. Şüpheli hareketleriyle dikkat çeken M.B. ekiplerin fark etmesiyle kimlik kontrolüne alındı. Sistemde 'ölü' görünmesi nedeniyle incelemeyi derinleştiren ekipler şüphelinin karşılıksız çek , ticareti usülüne aykırı terk etmek ve taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak suçlarından arandığını belirledi. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla harekete geçen ekipler M.B.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

