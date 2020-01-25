HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Depremde kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Cezaevindeki hükümlü ve tutuklular naklediliyor

Depremde kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Cezaevindeki hükümlü ve tutuklular naklediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 13:18 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı: - "Cezaevindeki 814 hükümlü ve tutuklu, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'a nakledilmeye başlandı" - "İncelenen bina ve kurumlarımızda küçük çaplı hasarlar görülmüş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın bulunmadığı tespit edilmiştir"

Adalet Bakanlığınca, Elazığ'daki deprem sonrası kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 814 hükümlü ve tutuklunun Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledilmeye başlandığı bildirildi.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, deprem haberi alınır alınmaz Bakanlık bünyesinde kriz merkezi oluşturulduğu belirtildi.

Bu kapsamda, deprem bölgesindeki adliye ve ceza infaz kurumlarında uzmanlar eşliğinde detaylı incelemeler yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"İncelenen bina ve kurumlarımızda küçük çaplı hasarlar görülmüş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bazı bölmelerde kısmi çatlaklar oluştuğu için 814 hükümlü ve tutuklu tedbiren Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledilmeye başlanmıştır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Elazığ Sürsürü'de Dilek apartmanının çökmeden önceki fotoğraflarıElazığ Sürsürü'de Dilek apartmanının çökmeden önceki fotoğrafları
Burdur'da, Elazığ için yardım kampanyasıBurdur'da, Elazığ için yardım kampanyası
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kapalı cezaevi

En Çok Okunan Haberler

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Malatya'da bir deprem daha (AFAD-Kandilli son depremler)

Malatya'da bir deprem daha

Deprem anında 2 kattan atlayan genç kız o anları anlattı

Deprem korkusuyla balkondan atlayan genç kız o anları anlattı

Elazığ'da enkaz altındaki Azize'yle telefon görüşmesi: Hiç kimse susmasın

Enkaz altındaki Azize'yle telefon görüşmesi: Hiç kimse susmasın

İran'dan Elazığ depremi sonrası açıklama: Türkiye'ye yardım için teyakkuzdayız

İran'dan deprem sonrası açıklama: Teyakkuzdayız

Putin'den Elazığ depremi için taziye mesajı

Putin'den Elazığ depremi için taziye mesajı

Bilecik’te görülmemiş hırsızlık

Bilecik’te görülmemiş hırsızlık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.