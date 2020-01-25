HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Depremde Malatya’da 4 kişi öldü, 226 kişi yaralandı

Depremde Malatya’da 4 kişi öldü, 226 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 13:32 | Son Güncelleme

Elazığ merkezli dün akşamki depremde Malatya’da 4 kişi öldü, 226 kişi yaralandı.Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Elazığ İli Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’te meydana gelen deprem ilimiz merkezi ve ilçelerimizi de güçlü bir şekilde etkilemiş, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 226 vatandaşımız yaralanmış, bazı konut ve diğer yapılarda hasara neden olmuştur” ifadeleri kullanıldı.Ağır hasarlı binalara can güvenliği bakımından girilmesinin tehlikeli olup, ikamet ettiği konutlarda oturulamayacak derecede hasar meydana gelen vatandaşların bu durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün 0 (422) 371 12 17 numaralı telefonuna bildirmeleri halinde teknik ekipler tarafından süratle inceleme yapılacağının bildirildiği açıklamada,” İkamet ettiği konutları oturulamayacak düzeyde ağır hasar meydana gelen vatandaşlarımızdan barınma imkanı bulamayanlara Valiliğimize başvurmaları halinde geçici barınma imkanı sağlanacaktır” denildi.

Elazığ merkezli dün akşamki depremde Malatya’da 4 kişi öldü, 226 kişi yaralandı.
Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Elazığ İli Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’te meydana gelen deprem ilimiz merkezi ve ilçelerimizi de güçlü bir şekilde etkilemiş, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 226 vatandaşımız yaralanmış, bazı konut ve diğer yapılarda hasara neden olmuştur” ifadeleri kullanıldı.
Ağır hasarlı binalara can güvenliği bakımından girilmesinin tehlikeli olup, ikamet ettiği konutlarda oturulamayacak derecede hasar meydana gelen vatandaşların bu durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün 0 (422) 371 12 17 numaralı telefonuna bildirmeleri halinde teknik ekipler tarafından süratle inceleme yapılacağının bildirildiği açıklamada,” İkamet ettiği konutları oturulamayacak düzeyde ağır hasar meydana gelen vatandaşlarımızdan barınma imkanı bulamayanlara Valiliğimize başvurmaları halinde geçici barınma imkanı sağlanacaktır” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Enkaz altındaki Azize'yle telefon görüşmesi: Hiç kimse susmasınEnkaz altındaki Azize'yle telefon görüşmesi: Hiç kimse susmasın
Belediyede emekli olan personelin yerine çocuğu işe alınıyorBelediyede emekli olan personelin yerine çocuğu işe alınıyor
Kışın hastalıklara birebir ıhlamurun faydaları nelerdir?Kışın hastalıklara birebir ıhlamurun faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Malatya'da bir deprem daha (AFAD-Kandilli son depremler)

Malatya'da bir deprem daha

Deprem anında 2 kattan atlayan genç kız o anları anlattı

Deprem korkusuyla balkondan atlayan genç kız o anları anlattı

Elazığ'da enkaz altındaki Azize'yle telefon görüşmesi: Hiç kimse susmasın

Enkaz altındaki Azize'yle telefon görüşmesi: Hiç kimse susmasın

İran'dan Elazığ depremi sonrası açıklama: Türkiye'ye yardım için teyakkuzdayız

İran'dan deprem sonrası açıklama: Teyakkuzdayız

Putin'den Elazığ depremi için taziye mesajı

Putin'den Elazığ depremi için taziye mesajı

Bilecik’te görülmemiş hırsızlık

Bilecik’te görülmemiş hırsızlık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.