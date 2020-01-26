Depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışması sona erdi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'daki depremde merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışması sona erdi.

Elazığ'da 24 Ocak'ta Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde, merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında kalanları kurtarmak amacıyla Türkiye'nin farklı illerinden başta AFAD ve UMKE olmak üzere çok sayıda ekip yönlendirildi.

Ekiplerin yoğun, özverili ve aralıksız çalışması sonucunda enkaz altında kalanlara saatler sonra sağ ulaşıldı. Enkazdan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi sağ çıkarıldı, biri bebek 13 kişinin cesedine ulaşıldı.

Enkazdan kurtarılanların hastanelerde tedavileri sürüyor.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışması sona erdi. Enkazda, ekiplerin sismik araştırmasının (ses dinleme) ardından enkaz kaldırma çalışması yürütülecek.

Hassas dinleme için enkaz alanında bulunanların sessiz olması istendi, jeneratörler kapatıldı. Ortam sessiz hale getirildi. Enkaz üzerinde yaklaşık 5 ekip, enkaz kaldırma çalışmalarından önce son kez ayrı noktalarda sismik dinleme yapıyor.