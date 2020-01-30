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Depremde panikle pencereden atladı, iki bacağını kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 10:39 | Son Güncelleme

Elazığ’da geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde köydeki 2 katlı 90 yıllık kerpiç evde o sırada yalnız bulunan Ahmet Ünal, üzerine toprak dökülmeye başlayınca pencereden atladı.

Elazığ’da geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde köydeki 2 katlı 90 yıllık kerpiç evde o sırada yalnız bulunan Ahmet Ünal, üzerine toprak dökülmeye başlayınca pencereden atladı. İki bacağı kırılıp bayılan Ünal, ailesinin merakla eve gelmesiyle fark edilip hastaneye kaldırıldı.
Merkeze bağlı Sarılı köyünde ikamet eden 47 yaşındaki Ahmet Ünal, 90 yıllık 2 katlı kerpiç evine eşi ve çocuklarının kardeşinin evine gitmek için çıktıktan hemen sonra depreme yakalandı. İlk başta tansiyonu düştüğünü zanneden Ünal, elektriğin kesilip, toprakların üzerine dökülmesiyle deprem olduğunu anlayıp açtığı pencereden aşağı atladı. İkinci kattan atlayan Ünal’ın 2 bacağında kırıklar oluştu ve bayıldı. Bu sırada depremi fark edip eve koşan eşi ve çocukları Ünal’ı baygın olarak bularak Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmasını sağladı. Halen hastanede tedavisi süren Ünal’ın, her iki bacağının bir çok noktasında kırık olduğu öğrenildi.
Kanepede uzandığı sırada depreme yakalanan Ahmet Ünal, “Kanepe oynayınca tansiyonum düştü zannettim. Sonra üzerime topraklar ve cisimler gelmeye başladı. Gürültü oldu ve o sırada elektrik gitti. Sol omzuma yukarıdan kırılan cisimler değdi. Ben pencereyi acar açmaz kendimi dışarı attım. Kendimi dışarı atınca bayılıp kalmışım. Gözümü açınca kendimi hastanede buldum" dedi.
Evlerinin yaklaşık 90 yıllık olduğunu anımsatan Ünal, gidecek bir yerlerinin olmadığını kaydetti.
Annesi ve kardeşi ile amcasına gittiklerini aktaran Ebru Ünal, “Babam evde oturuyordu. Televizyon izleyeceğini söyledi. Biz amcamlara kavuşmadan sarsıntıyı hissettik. O telaşla babamın yanına kavuşunca elektrikler de gitti. O an babam panik olmuş ve camdan atlamış. Babamı bulduğumda bayılmış” diye konuştu.

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