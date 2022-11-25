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Depremde sırasında ortaya çıkmıştı! İşte gizemli ışıkların nedeni

25.11.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde ortaya çıkan gizemli görüntüler gündem olmuştu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar, gizemli ışıklarla ilgili olarak "Bunun kaynağı tamamen faylanmayla alakalı. Görülen o ışıklar yüzde 90’lık kısım dediğimiz sismik enerjinin ısıya dönüşme olayıdır" dedi.

Depremde sırasında ortaya çıkmıştı! İşte gizemli ışıkların nedeni

Düzce'de önceki gün sabaha karşı bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 5.9 olarak açıklanan deprem başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte hissedildi. Depremde ortaya çıkan ışıklar ise merak konusu olmuştu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar, "Görülen o ışıklar yüzde 90’lık kısım dediğimiz sismik enerjinin ısıya dönüşme olayıdır" dedi.

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GÖKYÜZÜNDE 'GİZEMLİ' IŞIKLAR

Düzce'de çarşamba saat 04:08'de merkez üssü Sarıdere-Gölyaka-Düzce'de meydana gelen depremde Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Çamlıbel Köyü’nde gökyüzünde ışık ortaya çıkmıştı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar ışığı yorumladı.

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"IŞIKLAR ENERJİNİN ISIYA DÖNÜŞME OLAYIDIR"

Aynı olayın 17 Ağustos 1999 İzmit depreminde de yaşandığını belirten Prof. Dr. Pınar, "Bu sismik enerjinin açığa çıkması genelde fayın hareketiyle meydana gelir. Fay hareketi ile çok yüksek ısı açığa çıkar. Aynı şekilde dün sabahki depremle birlikte bölgede bir ışık görüldü. Bunun kaynağı tamamen faylanmayla alakalı. Şunu da belirtmekte fayda var. Bir fay üzerinde biriken sismik enerjinin yüzde 90’ı tamamen ısıyla çıkar. O hareketle birlikte büyük ısı oluşmaktadır. Sadece geri kalan yüzde 10 sismik enerjiyle açığa çıkar. Bu aslında çok önemli bir olay. Çünkü eğer biriken enerjinin tamamı sismik dalgalara dönüşmüş olsaydı, bizim bugün gördüğümüz şiddetin 10 katı şiddetli dalgalar görebilirdik. Dolayısıyla bu fayın hareketiyle biriken enerjinin yüzde 90’ı ısıyla ortaya çıkması çok faydalı bir olay. Sadece yüzde 10 kısmı deprem dalgası olarak yayılmaktadır. Işık olarak gördüğümüz kısım yüzde 90’lık kısım. Çünkü fayın hareketi ile iki bloğun birbirine sürtmesiyle birlikte çok büyük ısı açığa çıkar. Görülen o ışıklar yüzde 90’lık kısım dediğimiz sismik enerjinin ısıya dönüşme olayıdır. Benzer olay sadece dün akşamki depremde olmadı aynı olay 17 Ağustos 1999 İzmit depreminde de görülmüş vatandaşlar tarafından bildirilmişti" dedi.

Kaynak: DHA

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