Depremde yakınlarını kaybeden Karsu Hollanda bağış gecesinde “Neredesin Sen?” dedi! Sebebi yürekleri dağladı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremden etkilenen iller arasında yer alan Hatay’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şarkıcı Karsu yaptığı açıklamada halası, ninesi ve kuzenlerinin enkaz altında olduğunu açıklamıştı ve ağlayarak yardım istemişti.

Depremde 10 yakınını kaybeden Karsu, Hollanda'da depremzedeler için bağış topladı. Televizyon kanallarının ortak yayınında Türkiye ve Suriye için 88 milyon 921 bin 469 Euro bağış toplandı.

SEBEBİNİ DUYANLAR DAYANAMADI

Karsu, depremde kaybettiği kuzeninin, kendisine ulaşamayınca telefonuna, "Neredesin sen?" diye sesli mesaj bıraktığını, O nedenle Hollanda'daki yardım kampanyasında, kuzeni ve depremde kaybedilenler anısına bu türküyü seçtiğini anlattı.

İSMİNİN HİKAYESİ DUYGULANDIRDI

Karsu yaptığı konuşmada "Hayatta kalan aile üyelerimle hala iletişim halindeyiz. Benden istedikleri tek bir şey var, 'Karsu! Bizleri unutma..' Her şeylerini kaybettiler. Ailemin ismimi, köyümünün adı olan Karsu'yu boşu boşuna koymadıklarını düşünüyorum. Bu artık hayat görevim haline geldi." dedi.

