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Depremde yakınlarını kaybedenler o günü unutamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 10:59 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011’de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde yakınlarını kaybedenler, o günü hala unutamıyor.Erciş’te 23 Ekim günü yaşanan depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.

Van’ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011’de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde yakınlarını kaybedenler, o günü hala unutamıyor.
Erciş’te 23 Ekim günü yaşanan depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı. Depremin yıldönümü nedeniyle Beyazıt Mahallesi’ndeki Seyit Muhammed Kabristanı’nda yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar dua etti. Yaşanan felaketi unutamayan Ercişliler, o günün acısını hala yüreklerinde taşıyor.
Göçük altından sağ kurtulan Mehmet Emin Aydın da depremde yitirdiği akrabaları ve arkadaşlarını unutmadı. Kabristanlığı ziyaret edip dua eden Aydın, bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını temenni etti. Aydın, “23 Ekim depreminde enkazdan 22 saat sonra çıkarıldım. Bu süreçte akrabamızı, dostumuzu kaybettik. Bugün de yıldönümü nedeniyle hayatını kaybeden yakınlarımızı kabirleri başında andık. Allah bir daha hiç kimseye böyle bir afet yaşattırmasın” ifadelerini kullandı.

“Depremde kızımı, torunumu, damadımı kaybettim”
Depremde kızını, torununu, damadını ve akrabalarını kaybeden Nizamettin Koç da, kabristanlığı ziyaret ederek dua etti. Yaşanan o günü unutamadıklarını ifade eden Koç, “Depremde kızımı, torunumu, damadımı kaybettim. Allah böyle bir depremi bir daha vatanımıza ve milletimize vermesin” dedi.

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