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Depremde yaşamını yitiren Nerrin Erakman toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 17:13 | Son Güncelleme

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin enkaza dönüştürdüğü Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesi enkazından arama kurtarma çalışmalarının 101.saatinde cansız bedeni çıkarılan Nerrin Erakman, memleketi Manisa’nın Kula ilçesinde toprağa verildi.İzmir Seferihisar merkezli 6.6 şiddetindeki deprem, birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi.

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin enkaza dönüştürdüğü Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesi enkazından arama kurtarma çalışmalarının 101.saatinde cansız bedeni çıkarılan Nerrin Erakman, memleketi Manisa’nın Kula ilçesinde toprağa verildi.
İzmir Seferihisar merkezli 6.6 şiddetindeki deprem, birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin şiddeti ise özellikle Bayraklı ve Manavkuyu ilçelerinde yıkılan binalardan gözler önüne serildi. Bayraklı ilçesinde Barış Sitesi’nin birinci katında ikamet eden Kulalı Nerrin Erakman, şiddetli depremin enkaza dönüştürdüğü binanın altında kalmıştı. Başlatılan arama kurtarma çalışmalarının 101.saatinde Erakman’ın cansız bedenine ulaşıldı. Erakman için memleketi Manisa’nın Kula ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İkini namazını müteakip Süleyman Şah Camii’nde düzenlenen cenaze namazında, Erakman’nın yakınları güçlükle ayakta durdu. Erakman’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanarak, Kula Ebedi Mezarlığı’na defnedildi.

2 ay önce eşini kaybetmişti
Öte yandan enkaz altında kalarak yaşamını yitiren 58 yaşındaki Nerrin Erakman, Ağustos ayı içerisinde akciğer kanseri tedavisi gören eşi gazeteci Reha Erakman’ı kaybettiği öğrenildi.

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