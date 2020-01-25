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Depremde Yeni Cami hasar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 17:31 | Son Güncelleme

Elazığ depreminde Malatya merkezde bulunan Yeni Cami depremden etkilenerek hasar gördü.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Malatya’da da şiddetli hissedildi. Yeni Cami’nin kubbesindeki bazı inşaat malzemeleri yere döküldü.

Battalgazi Belediye zabıta personeli, Yeni Cami’nin önüne şerit çekerken vatandaşlarının da zarar görmesini engelledi.
Yeni Cami’nin hasar görmesini değerlendiren bir vatandaş ise 6,8 büyüklüğündeki depremin Malatya’da da şiddetli hissedildiğini ifade ederek, "Depremden evimde çocuklarımla birlikte oturuyorduk deprem olunca evden panik olarak çıktım, ailem dışarıda arabada oturduk” dedi.

"HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE ŞİDDETLİ BİR DEPREM GÖRDÜM"

Yeni Cami’nin hasar görmesi ve zabıtanın önlemini merakla izleyen bir vatandaş da, "Deprem bizi korkuttu. Hayatımda ilk defa böyle şiddetli bir deprem gördüm. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Ölen vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Binalarımız sağlam yapmamız gerekiyor. Deprem değil kötü bina insanlarımızı öldürüyor" şeklinde konuştu.

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