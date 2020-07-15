HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Depremde yıkılan sütunlar, 1881 yıl sonra ayağa kaldırılıyor

Depremde yıkılan sütunlar, 1881 yıl sonra ayağa kaldırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 10:26 | Son Güncelleme

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, Stratonikeia Antik Kenti'ndeki Kuzey Şehir Kapısı'nda milattan sonra 139 yılında meydana gelen depremde yıkılan 6 sütunun ayağa kaldırılması için başlatılan çalışma sürüyor.

Depremde yıkılan sütunlar, 1881 yıl sonra ayağa kaldırılıyor

Yatağan'da 'Gladyatörler şehri' olarak bilinen UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne aldığı 3 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti, Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma İmparatorluğu, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ev sahipliği yaptı. Dünyadaki nadir yerleşim yerlerinden biri olan antik kentteki Kuzey Şehir Kapısı'ndaki sütunların ayağa kaldırılması için proje hazırlandı. Yatağan Kaymakamlığı'nca hazırlanan ve eş finansmanı Yatağan Termik Enerji Üretim (YTEÜ) A.Ş. olan proje, Güney Ege Kalkınma Ajansı'na (GEKA) sunuldu. GEKA tarafından kültür turizmine katkı sağlayacak çalışmaya, 2 milyon 480 bin lira hibe desteği verildi. Stratonikeia ile Lagina antik kentlerini birbirine bağlayan ve ilk çağlardaki dini törenlerde anahtar taşıyanların geçtiği Kuzey Şehir Kapısı'nda depremde yıkılan sütunların, 1881 yıl sonra ayağa kaldırılması için geçen yıl mayıs ayında başlatılan çalışmalar sürüyor.

1d2e99747a0bcba616a185fdc3d72550

‘BURASI HER DÖNEM ÖNEMLİYDİ’

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, "Aşamalar halinde alanı ayağa kaldırıyoruz. Sütunların bir tanesi yaklaşık 10 metre yüksekliğinde. Bunlar döneminin önemli eserleri. Kuzey Şehir Kapısı, M.S. 139 yılında yaşanan depremde yıkılmıştı. Biz, 1881 yıl sonra tekrar ayağa kaldırıyoruz. Burası her dönemde önemliydi. Pandemi nedeniyle çalışmalarımızı dikkatli bir şekilde yürütüyoruz. Malzemesinin yüzde 90'ı var. Bulunan parçalar kullanılıp, eksik olan kısımlar tamamlıyoruz" dedi.

8b68533b5b55f72d89e55efe160fcdcd

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni! Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni!
Yüksek maaşlı yeni iş ilanları yayında! Yüksek maaşlı yeni iş ilanları yayında!
Hibrit ne demek? Hibrit eğitim modeli nedir?Hibrit ne demek? Hibrit eğitim modeli nedir?

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2020 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2020 şampiyonu belli oldu!

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

Aksünger çılgına döndü! Stüdyoyu terk etti

Aksünger çılgına döndü! Stüdyoyu terk etti

Bakan Soylu: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı

Bakan Soylu: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı

Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

İlginizi Çekebilir

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Jandarma astsubay alımı başvuru işlemleri nereden yapılır?

Jandarma astsubay alımı başvuru işlemleri nereden yapılır?

Diğer Haberler
Yüksek maaşlı yeni iş ilanları yayında! Online başvuruda son günler...

Yüksek maaşlı yeni iş ilanları yayında!

Ankara merkezli 30 ilde büyük operasyon

Ankara merkezli 30 ilde büyük operasyon

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne dev Türk bayrakları asıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne dev Türk bayrakları asıldı

Diyadin Belediye Başkanı HDP'li Betül Yaşar tutuklandı

Diyadin Belediye Başkanı HDP'li Betül Yaşar tutuklandı

Barolara ilişkin kanun yürürlüğe girdi! 'Çoklu baro' düzenlemesi Resmi Gazete'de

Barolara ilişkin kanun yürürlüğe girdi!

Yurtdışı sözleşmeli din görevlisi sınavı başvuru tarihi ve şartları nedir? Diyanet duyurdu işte sınav detayları!

Diyanet yurtdışına 450 din görevlisi gönderecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.