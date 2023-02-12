Depremde zarar görmüştü... Hatay Havalimanı'nın pisti onarıldı! İlk uçuş gerçekleşti

Türk Hava Yollarının (THY) TK 3313 sefer sayılı uçağı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden dolayı hasar gören ve bugün onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı pistine, deneme amaçlı THY uçağı indi.

İstanbul'dan boş hareket eden uçağın, dönüşünü depremzedelerle yapmasının planlandığı belirtildi.

İGA EKİPLERİNCE 96 SAATTE ONARILDI

Öte yandan, havalimanındaki onarım çalışmalarını gerçekleştiren İGA'dan da konuya ilişkin açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, depremlerde aldığı ağır hasar sonrasında kullanılamaz hale gelen ve tüm uçuşların durdurulduğu Hatay Havalimanı pistindeki tahribatın, bölgeye hızla intikal eden İGA inşaat ve teknik ekiplerinin hummalı çalışması ile onarıldığı kaydedilerek, "Afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların ulaştırılması için hayati önem teşkil eden Hatay Havalimanı'nın pistinin öncelikli olan iki kilometrelik bölümündeki çalışmalar, 12 Şubat Pazar günü itibarıyla tamamlanarak operasyona hazır hale getirildi." ifadesi kullanılmıştı.