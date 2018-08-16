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Depremden 4 yıl sonra oğlunun mezarını bulan annenin evlat acısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 14:30 | Son Güncelleme

17 AĞUSTOS 1999 Marmara Depremi'nde enkaz altından kurtarılan ancak hastanede yaşamını yitiren oğlu Serkan Yapıcı'nın (18) mezarını DNA testi ile 4 yıl sonra kimsesizler mezarlığında bulan Emine Cebeci, evlat acısının ve özleminin dinmediğini söyledi.

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- 17 AĞUSTOS 1999 Marmara Depremi'nde enkaz altından kurtarılan ancak hastanede yaşamını yitiren oğlu Serkan Yapıcı'nın (18) mezarını DNA testi ile 4 yıl sonra kimsesizler mezarlığında bulan Emine Cebeci, evlat acısının ve özleminin dinmediğini söyledi.

Oğlunun mezarını bulmak için verdiği mücadeleyi anlatan Emine Cebeci, 17 Ağustos 1999'da depreme Gölcük Kavaklı sahilindeki 6 katlı binada, oğlu Serkan Yapıcı ile yakalandığını söyledi. Oğlunun cansız bedenini 4 yıl sonra kimsesizler mezarlığında bulduğunu belirten Cebeci, "Gölcük Kavaklı sahilinde oğlum ile birlikte depremi yaşamıştık. Oğlum astsubaylığı kazanmıştı, evraklarını teslim edecekti. O 45 saniye diyorlar ya bizim evimiz 10 saniyede yıkıldı. Sadece bizim binamız yıkıldı zannediyordum ama Gölcük yıkılmış. Enkazda 16 saat kaldım. Oğlumla birkaç saat sonra konuşmaya başladık enkaz altında. Benden önce enkazdan oğlumu çıkardılar. Ben hastaneye gittiğimde oğlumun GATA'ya gönderildiğini söylediler. Daha sonra beni de GATA'ya götürdüler ama oğlumla bir türlü görüşemedik. 8 ayda 14 kere ameliyat oldum" dedi.

Tedavisinin ardından koltuk değnekleri ile Gölcük'e geldiğini belirten Emine Cebeci, "Koltuk değnekleriyle çıkıp Gölcük'e geldiğimde oğlumu aramaya devam ettim. Benim oğlumun dışında çok kayıp vardı. 4 yıl mahkemelerde mücadele ettim, parasını yatırdım ve kimsesizler mezarlığında açtırdığımız 18 mezarın 11'incisinde oğlum çıktı. DNA testiyle tespit ettik. Sonra ayrı bir mezar açıp oğlumu mezarına koyduk" diye konuştu. Cebeci depremin üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen hâlâ oğlunun ölümünün acısını yaşadığını ve özleminin çoğaldığını söyledi.

'DNA İÇİN BÜTÇE AYRILMADI'

Depremin üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen DNA testi yaptıramadıkları için yakınlarını bulamayanlar olduğunu ifade eden Cebeci, şöyle konuştu:

"Diğer kayıplarımız da var. 1,5 sene önce yine 15 mezar açıldı. Kocaeli Üniversitesi'nde kemikler DNA testi için beklemekte ve bu kadar duyarsızlık ve sorumsuzluk olmaz. O insanlar DNA parasını yatıramıyor diye beklemekteler. Bir bütçe de ayrılmadı bu işlemler için. O zaman açılmasaydı bu mezarlar. Madem DNA testi yapılmayacaktı o insanların acıları niye tazelendi ve niye açıldı? Ben 4 senede ulaştım ama 19 senedir DNA testi yaptıramayan ve ulaşamayan aileler var."

DEPREM UNUTULDU

Depremin unutulduğunu, tedbir alınması gerektiğini vurgulayan Emine Cebeci, "Çoğu sorumsuz insan depremi unuttu. Yüksek katlar yapılıyor. Beklediğimiz bir deprem var. Bir Kocaeli'ne yetemediniz; bir İstanbul'a, bir Bursa'ya nasıl yetmeyi düşünüyorsunuz? Arama kurtarma cihazları nerede? Gölcük'te bulunabilir ama İstanbul'da malzemeler alışveriş merkezlerinin altlarında, depolarında. Ben tedbir alınmasını istiyorum ve sorumluluğa bir kez daha davet ediyorum" diye konuştu.

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