Depremden 42 gün sonra kedisine kavuştu: Bu kadar süre o yarıkta yaşaması imkansız

'TRAVMAYI BİRKAÇ GÜNDE ATLATIR'

Kedinin son durumunun gayet iyi olduğunu belirten İnanlı, "Kedinin genel durumu gayet iyi. Sadece biraz yıpranmış. 42 gün bir ev kedisinin sokakta olmasına bağlı olarak başından bir şeyler yaşadığını tahmin ediyoruz. Bunlara rağmen gayet iyi durumda. Özel bir klinikte kontrol altında tutuluyor" diye konuştu.

Aşık'ın evinden çok uzaklaşmadığını anlatan İnanlı, "Ev kedileri için dış ortam yabancı bir yer. Evinin dışındaki her yer onun için tedirginlik yaratmıştır. Diğer kedilerle teması olmuştur. Ama Karşıyaka sokaktaki hayvanların yiyecek bulmakta zorlanmadığı bir yer. Çünkü vatandaşlar bu konuda son derece duyarlı. Karşıyaka'nın her yerinde kuru mama ve can dostları için su kaynakları var. Psikolojik travmayı da evine döndükten bir süre sonra atlatacaktır" ifadelerini kullandı.

'BU BİR MUCİZE'

Kedisinin kurtarılması üzerine büyük sevinç yaşayan Yasemin Saymaz ise yaptığı açıklamada, "Aşık ve Maşuk isimli kardeş iki kedim vardı. Aşık depremden bu yana kayıptı. Deprem sırasında evde değildim. Depremde iki bina arasında yarık açıldı. Aşık büyük ihtimalle deprem sırasında balkondaydı ve açılan yarıktan girdi. Apartman 20 gündür kapalıydı. Aşık karanlıkta 42 gün boyunca yaşamış. Bu bir mucize. Hep dua ettim. Çok aradım, bulamadım ama yaşadığından emindim. Kurtarılmasına sevindim. Şu an özel bir klinikte gerekli tedavileri yapılıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA