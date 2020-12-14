Depremden 42 gün sonra kedisine kavuştu: Bu kadar süre o yarıkta yaşaması imkansız

İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Tuna Mahallesi'nde 8 Aralık günü vatandaşlar, iki bina arasında sıkıştığı belirlenen kediyi kurtarmaya çalıştı, ancak, başaralı olunamayınca konu sosyal medyadan paylaşıldı. Olayın duyulmasının ardından itfaiye ekipleri, önceki gece, binanın merdiven boşluğundan bir delik açarak kediyi bulunduğu yerden 1 saatlik çaba sonucu kurtardı.

'BU KADAR SÜRE YAŞAMASI İMKANSIZ'

Kedinin Yasemin Saymaz'ın 30 Ekim'de yıkıma neden olan depremden sonra ortadan kaybolan 'Aşık' isimli kedi olduğu anlaşıldı. Aşık'ın özel bir klinikte sağlık kontrolleri yapıldı. Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, kedinin 30 Ekim'deki depremden bu yana iki bina arasında yaşamasının imkansız olduğunu belirtti. Kedinin sıkıştığı yerde ne zamandan beri bulunduğunun bilinmediğini belirten İnanlı, hayvanın kurtarılmasını şöyle anlattı:

"Bu depremden sonra yaşadığımız mucizelerden bir tanesi. Çünkü Aşık 42 gün sonra tekrar evinin bulunduğu bölgede tespit edildi. Bir apartmandan kedi miyavlama ihbarı alınmış. İtfaiye sesi tespit etmiş, ancak kediye ulaşamamış. Bizim ekiplerimiz de dahil oldular. Kediye ulaşabilmek için bir duvarın kırılması gerekiyordu. Ev sahibi de ikna edilerek kırma işlemi yapıldı ve ara boşluktan kediye ulaşıldı. Kedi o bölgede oturan bir vatandaşımıza ait. Deprem gününden beri kayıptı. 42 gün o yarıkta yaşaması imkansız. Kedilerin 42 gün açlığa ve susuzluğa dayanması mümkün değil. Canlı doğasına aykırı. En fazla 4-5 gün susuz kalabilir. Uzun yıllar evde bakılan bir kedinin sokağa kaçması sokaktaki zor şartlarda var olması zor. Sokak, onlar için yabancı ortamlar. En büyük tehlikelerden biri trafik kazaları. Zor günler geçirmiş belli. Sürekli evine ulaşmaya çalışmış. Tahminimiz bir şekilde yarık boşluğa düşmüş. Bize ihbar geldikten 2 gün sonra kedi çıkarıldı."