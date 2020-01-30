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Depremden dönen UMKE ekibi kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 12:06 | Son Güncelleme

Depremden dönen UMKE ekibi kaza yapıp, 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya - Doğanşehir ilçe kara yolu Cumhuriyet Örnek köy mevki’inde meydana geldi.Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020 günü saat 20,55’de meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası Balıkesir Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Elazığ’da arama ve kurtarma çalışmalarında görev yaptıktan sonra Balıkesir’e dönerken kaza yaptı.

Depremden dönen UMKE ekibi kaza yaptı

Depremden dönen UMKE ekibi kaza yapıp, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya - Doğanşehir ilçe kara yolu Cumhuriyet Örnek köy mevki’inde meydana geldi.
Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020 günü saat 20,55’de meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası Balıkesir Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Elazığ’da arama ve kurtarma çalışmalarında görev yaptıktan sonra Balıkesir’e dönerken kaza yaptı. Araçta 5 kişinin bulunduğu, kaza sonrasında 3 kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralanan 3 UMKE görevlisinin, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi altına alındıkları kaydedildi.
Kazada yaralanan 3 UMKE ekibinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Depremden dönen UMKE ekibi kaza yaptı

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