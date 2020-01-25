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Depremden etkilenen bazı aileler camilerde kalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 22:35 | Son Güncelleme

Depremden etkilenen bazı aileler camilerde kalıyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'daki depremden etkilenen bazı aileler geceyi camilerde geçiriyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası konutları güvenli olmadığı için dışarıda kalan veya artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine girmeyen bazı aileler camilerde kalıyor.

Üniversite Mahallesi Veyselkarani Camisi'nde yerleşen onlarca aile bekleyişlerini sürdürüyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Elazığ ve Malatya'da depremde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilirler." ifadelerini kullanmıştı.

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