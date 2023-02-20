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  4. Depremden etkilenen Diyarbakır'da son durum! Bakan Bozdağ açıkladı

Depremden etkilenen Diyarbakır'da son durum! Bakan Bozdağ açıkladı

20.02.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremden etkilenen illerden olan Diyarbakır'daki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Çadır kentleri kuruldu ve yurtlarımız da bu maksatla tahsis edildi." diye konuştu.

Depremden etkilenen Diyarbakır'da son durum! Bakan Bozdağ açıkladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Şu ana kadar toplamda acil ağır hasarlı ve yıkılmış bina sayısına baktığımızda bin 159 bina ve 8 bin 459 bağımsız bölüm olduğunu görüyoruz.

Barınma ile ilgili Diyarbakır'da yaşanan sorunlara süratle müdahale edildi. Çadır kentleri kuruldu ve yurtlarımız da bu maksatla tahsis edildi. Yaklaşık 200 bin kişiyi ilk zamanlarda buralarda ağırladık.

Yaklaşık 200 binlerden o rakamın 10 bin 600'lere düştüğünü ifade etmek isterim."

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