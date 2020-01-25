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Depremden etkilenen Elazığ'da çok sayıda aile geceyi dışarıda geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 08:28 | Son Güncelleme

Kent sakinlerinden Emre Tokay: - "Artçı sarsıntı dolayısıyla eve girmeye korkuyoruz. Sağ olsun olsun devletimiz ilgilendi, bakanlarımız geldi. Bizimle ilgilendirdikleri için hepsine teşekkür ediyoruz"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem sonrası evleri güvenli olmadığı için dışarıda kalan vatandaşlar, kentteki spor ve konferans salonları, kent meydanları, park ve bahçelere sığındı.

Türk Kızılay, Ahmet Aytar Meydanı'nda soğuktan korunmaya çalışan vatandaşlara battaniye dağıttı, sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

Geceyi dışarıdan geçirenlerden Ebubekir Şenerman, markette oldukları sırada depreme yakalandıklarını, sarsıntı anında büyük panik yaşadıklarını söyledi.

Dua ederek sarsıntının geçmesini beklediklerini ifade eden Şenerman, "Çıkışta eve koştum. Yaralanma olayına tanık oldum. Bu şiddete ilk defa bir deprem yaşıyorum. Çok büyük bir korku yarattı. Devlet yardım yaptı, bu konu da da teşekkür ediyoruz. Kızılay çay çorba veriyor ısınma ve barınma noktasında yardımcı oluyor." diye konuştu.

Emre Tokkay ise evleri güvenli olmadığı için geceyi kent meydanına geçirdiklerini söyledi.

Bugüne kadar böyle depremle hiç karşılaşmadıklarını dile getiren Tokkay, şunları kaydetti:

"Tüm Elazığ halkı olarak büyük bir travma atlattık. Artçı sarsıntı dolayısıyla eve girmeye korkuyoruz. Sağ olsun olsun devletimiz ilgilendi, bakanlarımız geldi. Bizimle ilgilendirdikleri için hepsine teşekkür ediyoruz. Kızılaya yaptığı yardımlar dolayısıyla teşekkür ediyorum. Yoğun bir çalışma var. "

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Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ Vatandaşlar

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