HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hasar tespit çalışması sürüyor

Depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hasar tespit çalışması sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 09:12 | Son Güncelleme

Depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hasar tespit çalışması sürüyor

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremin şiddetli hissedildiği Doğanyol'da bazı vatandaşlar, evleri güvenli olmadığı için gece dışarıda kalmayı tercih etti.

İlçe meydanında ve evlerinin önende ateş yakan vatandaşlar, günün aydınlanmasını bekledi.

Günün aydınlanmasıyla ilçedeki hasarın boyutu ortaya çıktı. Depremden en çok Gökçe Mahallesi'nin etkilendiği görüldü.

Dört kişinin hayatını kaybettiği ilçede çok sayıda evde hasar oluştu.

İlçede AFAD ve yardım ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Depremzede Mustafa Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depreme çarşı merkezinde yakalandığını söyledi.

Büyük bir gürültü duyduğunu anlatan Akın, "Şiddetli sarsıntı olunca eve koştum. Evin önüne geldiğimde karşımızdaki 3 katlı evin yıkıldığını gördüm. İçerdeki komşumuzu kurtarmak için herkes seferber olmuştu. Çok korktum. O an ölümle karşı karşıya olduğumu hissettim. Korkudan evimize giremediğimiz için geceyi dışarıda geçirdik." dedi.

Depremzede Nihal Akın ise çok korktuğunu belirterek, "Evdeydik, sallandık. Hepimiz kendimizi dışarı attık, sabaha kadar ateş yaktık, dışarıda oturduk. Depremde komşularımız hayatını kaybetti. Daha önce de deprem yaşamıştım ama böyle şiddetli olmamıştı. Eve girmeye de korkuyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Osman Kutlu, depreme evde su içmek isterken yakalandığını anlatarak, "Sallanmaya başladık ve dua etmeye başladım. Sonra dışarı çıktık. Geceden bu yana ateşin önündeyiz. Depremde hayatını kaybederler oldu, Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

- CHP heyeti incelemelerde bulundu

Öte yandan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Mersin milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Cengiz Gökçel, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Doğanyol'da incelemelerde bulundu.

CHP heyeti, Gökçe Mahallesi'nde depremde evleri hasar görenleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ağbaba, yaptığı açıklamada, depremde Doğanyol'da 4 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Maalesef oturulacak ev sayısı da az. Can kaybının daha fazla artmamasını diliyoruz. Ayrıca Genel Başkanımızın talimatıyla İstanbul, Ankara, Mersin, Adana başta olmak üzere tüm belediyelerimiz şu an teyakkuz halinde. Yardımlar gönderiliyor. Sürecin takipçisi olacağız. En kısa sürede bu yaralar sarılır. AFAD ve diğer kuruluşların da çok hızlı müdahale ettikleri görülüyor. Tüm Malatyalılara geçmiş olsun."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
AFAD: Elazığ depreminde can kaybı 20'ye yükseldiAFAD: Elazığ depreminde can kaybı 20'ye yükseldi
Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Yeşil çayın faydaları nelerdir?Yeşil çayın faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğanyol Elazığ'daki deprem Malatya

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

1 liraya alıyor, 50 euroya satıyor!

1 liraya alıyor, 50 euroya satıyor!

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

Elazığ'daki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'daki depremin ardından köy muhtarından açıklama: Enkaz altında kalanlar var

Elazığ'daki depremin ardından köy muhtarından açıklama: Enkaz altında kalanlar var

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Elazığ'da 6.8'lik depremin ardından 156 artçı sarsıntı (AFAD ve Kandilli son depremler)

Elazığ'da 6.8'lik depremin ardından 156 artçı sarsıntı

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

İstanbul Havalimanı'nda termal kameralı önlem devam ediyor

İstanbul Havalimanı'nda termal kameralı önlem devam ediyor

Kartal Dragos sahilindeki teknelerde yangın! 1 kişi yaralandı

Kartal Dragos sahilindeki teknelerde yangın! 1 kişi yaralandı

Son dakika! Elazığ'daki depremden haberler peş peşe geliyor

AFAD'dan yeni açıklama! Ölü sayısı yükseldi...

Elazığ'daki depremden iyi haber... Kurtarma çalışmaları devam ediyor, enkaz altından çıkarıldılar

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.