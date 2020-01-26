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Depremden etkilenen vatandaşlar ‘çadır kentlerde’ yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 14:35 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen ve bazı evlerin çöktüğü, birçok evde de hasar meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrasında AFAD ve Kızılay tarafından çadır kentler kuruldu.24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ’da AFAD ve Kızılay tarafından kent merkezinde başta Kültür Park olmak üzere 5 bin çadır kuruldu.

Elazığ’da meydana gelen ve bazı evlerin çöktüğü, birçok evde de hasar meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrasında AFAD ve Kızılay tarafından çadır kentler kuruldu.
24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ’da AFAD ve Kızılay tarafından kent merkezinde başta Kültür Park olmak üzere 5 bin çadır kuruldu. Çadırlarda, çoğu evleri ağır hasarlı olan ve evlerine girmek istemeyen vatandaşlar kalmaya başladı. Vatandaşlar için çadırların kurulduğu alanlarda Türk Kızılay’ı çalışmalarını sürdürürken, depremzedelere 3 öğün yemek verilmeye başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ise bölgede psiko-sosyal destek faaliyetlerine başladı.
Deprem sırasında işten çıktığını ifade eden Murat Kunca, “İşten çıktıktan sonra kahvehanede arkadaşların yanına uğradım. Eve doğru giderken sokakta depreme yakalandım. Şiddeti bayağı büyüktü olduğum yerde durup tekmil getirip bekledim. O esnada sesler, kaçanlar, bağıranlar ve siren seslerini duyuyordum. Evde yaşlı bir annem var onu çıkarmak için direkt eve doğru koştum. Annem dizlerinden rahatsız olduğu için yürüyemiyordu zaten sinir krizi geçirdi ben de sırtıma alıp aşağıya indirdim. Hava soğuk olduğu için üzerine montumu attım. Deprem günü sabah 6’ya kadar dışarıda kaldık. 6’dan sonra eve uğrayıp hasar olup olmadığına görmek istedik. Evde bir şey yoktu ama şu an tedbir amaçlı dışarıda kalıyoruz. Devletimizin bizlere vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Devletimiz var olsun” dedi.
Deprem sırasında evinde olduğunu dile getiren Metin Koyunoğlu ise, “Deprem olunca herkes gibi biz de dışarıya attık kendimizi. İlk gün devletimizin kurduğu çadırlar vardı geç geldiğimiz için alamadık ama 2’nci gün bize çadırları verdiler. Allah devletimizden razı olsun. Şu anda güvenli alandayız sağ olsunlar bizimle ilgileniyorlar. Sabah çorbamızı ve çayımızı da veriyorlar Allah razı olsun devletimizden” diye konuştu.

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