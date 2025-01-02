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  4. Depremden korkanları rahatlatan açıklama! İki ilin adını verdi: Büyük deprem beklenmiyor

Depremden korkanları rahatlatan açıklama! İki ilin adını verdi: Büyük deprem beklenmiyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
02.01.2025 09:09
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Türkiye'nin her zaman gündeminde olan depremler her ne kadar unutulmak istense de yaşadığımız coğrafya buna müsaade etmiyor. Acı hatıralarla dolu hafızamızdaki deprem görüntüleri birçok vatandaşın en büyük korkusu haline gelirken iki ildeki vatandaşlar için rahatlatan açıklama geldi. Prof. Dr. Fikret Koçbulut isim vererek iki ildeki vatandaşların depremden korkmamalarını ve rahat olmalarını söyledi.

Depremden korkanları rahatlatan açıklama! İki ilin adını verdi: Büyük deprem beklenmiyor

Sivas'ta 17 Ekim ve 30 Aralık tarihlerinde meydana gelen 4 büyüklüğün üzerindeki depremler sonrası uzmanından rahatlatan açıklama geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, Sivas ve Kayseri'de 5 büyüklüğü üzerinde bir deprem beklenmediğini söyledi.

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'DEPREMLER BEKLENİYORDU'

Sivas'ta 30 Aralık'ta meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem, herhangi bir hasara veya can kaybına neden olmasa da kısa süreli panik yaşandı. 17 Ekim tarihinde de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Aktif tektonik, paleosismoloji ve sismotektonik alanlarında önemli çalışmalara imza atan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bu büyüklükteki depremleri beklediklerini ifade eden Koçbulut, “Depremin konumuna baktığımızda Sivas'ın güneydoğusunda, Ulaş ilçesinin güneydoğusunda ve Sivas'ı etkileyen Deliler fayının Tecer segmentinin kuzeydoğusunda olan bir deprem. Bundan iki ay önce olan deprem de aynı noktanın kuzeybatısına düşüyor. İkisi de hemen hemen aynı bölgede diyebiliriz. Depremlerin odak çözümüne baktığımızda büyük bir düşey hareketin olduğunu görüyoruz. Bu depremlerin normal karakterli depremler olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

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"SİVAS HALKI RAHAT OLSUN"

Sivas'ta 2 ay arayla meydana gelen 4 büyüklüğü üzerindeki depremlerle ilgili konuşan Koçbulut, “İki ay önce de söylemiştim, yine söylüyorum. Bu bölgede beklediğimiz depremler 5 veya 5,5 büyüklüğünü geçmeyecek depremler olur demiştim. Söylediğimize istinaden 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sivas halkının bu bölgede oluşacak deprem için rahat olmasını istiyorum, korkmalarına gerek yok. 30 Aralık'ta olan depremi de çoğumuz hissetmedik. 2 ay önceki depremi daha çok hissetmiştik. Sebebi de kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta olmasıydı. Odak merkezi ne kadar uzaklaşırsa sarsıntıyı da o kadar daha az hissediyoruz. Bunlara küçük depremler diyoruz. Depremin büyüklüğünün 6 ve üzeri olduğunda yıkıma sebep olabileceğini söylüyoruz” ifadelerine yer verdi.

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"SİVAS VE KAYSERİ'DE BÜYÜK DEPREM BEKLENMİYOR"

Bahse konu depremlerin 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden kaynaklı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Koçbulut, “Orta Anadolu fay zonu ve Doğu Anadolu fayı arasındaki ana blok, 6 Şubat depremlerinden sonra hareketlilik kazandı. Önce Doğu Anadolu fayı üzerinde 7,7 büyüklüğünde bir kırılma gerçekleşti, daha sonra 7,6 büyüklüğünde Elbistan depremi ile birlikte 120 kilometrelik bir yüzey kırığı meydana geldi. Bu depremlerden sonra bloğun daha da rahatlaması için artçı depremler meydana geliyor. Bu artçı depremlerden 2 sene önce de bahsetmiştik. Sivas ve Kayseri halkı için buralarda büyük depremin beklenmediğini ifade edebilirim. Araştırmalar da bunu gösteriyor. Rahat olmamızda fayda var diye düşünüyorum” şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kayseri Sivas
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