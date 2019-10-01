Depremden koruduğu yolcuyla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki deprem sırasında paniğe kapılan kadın yolcuyu koruma altına alan Türk Hava Yolları (THY) personeli ile banko altında muhafaza altına alınan yolcu o anları anlattı.

26 Eylül Perşembe günü yaşanan ve kent genelinde hissedilen 5,8 şiddetindeki depremde paniğe kapılan yolcuyu koruma altına alan THY çalışanı Üzeyir Ergezen ile yolcu Nevin Tolay, İstanbul Havalimanı'nda güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerin ardından ilk kez bir araya geldi.

Tolay, İstanbul Havalimanı'nda buluştuğu Ergezen'e depremde kendisini koruma altına aldığı için teşekkür etti. Bir süre sohbet eden Ergezen ve Tolay, basın mensuplarına deprem anında yaşananları anlattı.

- "Çok panik oldum ve korktum"

Nevin Tolay, Adana'da bir tekstil firmasında çalıştığını, iş gereği rutin şekilde salı İstanbul'a geldiğini ve perşembe dönüş yaptığını söyledi.

Adana'ya dönmek üzere işlem yaptığı sırada depreme yakalandığını belirten Tolay, "Yine perşembe günü biniş kartımı alırken bir anda deprem başladı. Arkadaşım (Ergezen) oturduğu yerden kalktı ve elimden tuttu, beni bankonun altına aldı. Ciddi uzun bir süreç oldu yaşayan bizler için. Çok panik oldum ve korktum. Deprem bittikten sonra bankodan çıktık ve yan tarafındaki sandalyeye oturttu, kendi içmiş olduğu suyundan ikram etti ve ben o suyu içtim. Bir süre daha oturmamı söyledi. Çünkü gerçekten çok çok korkmuştum. Bir süre daha oturdum. Biraz daha toparlandıktan sonra uçuş için aşağıya indim." değerlendirmesini yaptı.