HABER

Depremden kurtuldu, başardıklarını kitaplaştıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 11:08 | Son Güncelleme

17 AĞUSTOS 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nde tüm varlığını kaybeden Gülderen Keyvanklı (45), daha sonra taşındığı Antalya'da çay ocağı işletmeciliği yapmaya başladı.

Depremden kurtuldu, başardıklarını kitaplaştıracak

İsmail ÖRS/ANTALYA, (DHA) - 17 AĞUSTOS 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nde tüm varlığını kaybeden Gülderen Keyvanklı (45), daha sonra taşındığı Antalya'da çay ocağı işletmeciliği yapmaya başladı. Yıllar içinde işini büyüten Keyvanklı, kadınlara ilham kaynağı olmak için kitap yazmayı düşünüyor.
İzmit'te halı fabrikasında işçi olarak çalışan evli ve iki çocuk annesi Gülderen Keyvanklı, binlerce kişinin hayatını kaybettiği 1999 Marmara Depremi'nden sağ kurtuldu. Depremde tüm mal varlığını kaybeden Keyvanklı ailesi, Antalya'ya taşındı. Kentte farklı sektörlerde çalışan Gülderen Keyvanklı ve eşi Mehmet Dursun Keyvanklı (63), Haşim İşcan Mahallesi Üç Kapılar Mevkii'nde çay ocağı açmaya karar verdi. Bir süre sonra eşi turizm sektöründe çalışmaya başlayınca çay ocağının işletmesini Gülderen Keyvanklı devraldı ve yıllar içinde işini büyüttü.
'İLK BİRKAÇ YIL KARIN TOKLUĞUNA ÇALIŞTIM'
Çay ocağının ilk yıllarda çok az geliri olduğunu ifade eden Gülderen Keyvanklı, iş yerinin giderlerini karşılamak için aynı zamanda şemsiye sattığını söyledi. Keyvanklı, "İş yerimiz çok küçüktü ve müşterisi çok azdı. Karın tokluğuna çalışıyordum. Kendi iş yerimin olmasını çok istediğim için vazgeçmeden her gün daha çok çalıştım. Mücadelemden vazgeçmedim" diye konuştu. Kiracı olarak işletmeye başladığı çay ocağını daha sonra satın aldığını aktaran Keyvanklı, "Birçok şeyimi işime borçluyum. 2 oğlum benimle çalışıyor. Kazandığım parayla ev sahibi olduk" dedi.
'ÜÇ KAPILAR'DA YENİ HAYATLAR TANIDIM'
Hadrian Kapısı (Üç Kapılar) çevresindeki banklarda oturanlar için her gün çay servisi yapan Keyvanklı, “Tepsime çayları koyup Üç Kapılar'a gidiyorum. Gerektiğinde temizliğini bile yaptım. Onlarca arkadaş edindim. Bana mutluluklarını ve dertlerini anlatırlar. Çok farklı hayat hikayeleri dinledim. Çayı sadece satmıyorum, parası olmayana ücretsiz veriyorum" diye konuştu.
KİTAP YAZMAK İSTİYORUM
Çok zor günler yaşadığını belirten Keyvanklı, iş tecrübelerini ve dinlediği hayat hikayelerini birleştirerek kitap yazmak istediğini belirtti. Başarısının sırrını özgüven ve dürüstlük olarak açıklayan Keyvanklı, kadınlara ilham kaynağı olmak istediğini kaydetti. Kadınlara tavsiyelerde bulunan Keyvanklı, “Kadınlarımız özgüvenini kaybetmesin. Ne iş yaparlarsa yapsınlar dürüstlükten vazgeçmesinler. Günde bir-iki çay satarken şimdi toplumun her kesiminden her yaştaki insana hizmet ediyorum, isteyip çok çalışınca her şeyi başarabiliriz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Depremden kurtuldu, başardıklarını kitaplaştıracakDepremden kurtuldu, başardıklarını kitaplaştıracakDepremden kurtuldu, başardıklarını kitaplaştıracakDepremden kurtuldu, başardıklarını kitaplaştıracak

PARTNER5 Adımda keyifli ve kolay bir iş hayatı yaratın5 Adımda keyifli ve kolay bir iş hayatı yaratın
Yargıtay Başkanı Cirit’in başvurusuna İzmir’den destekYargıtay Başkanı Cirit’in başvurusuna İzmir’den destek
Sutopu sporcusu Nazlıcan: Dünyaca tanınmak istiyorumSutopu sporcusu Nazlıcan: Dünyaca tanınmak istiyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

ABD'de yerel gazetede FETÖ makalesi! 'Kamptan gelen sesler endişe uyandırıyor'

ABD'de yerel gazetede FETÖ makalesi! 'Kamptan gelen sesler endişe uyandırıyor'

İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."

İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."

Cem Öget ve Ferhan Şensoy evlendi

Cem Öget ve Ferhan Şensoy evlendi

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çok çarpıcı öneri!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çok çarpıcı öneri!

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

Patronunun yaptıklarını daha fazla kaldıramadı!

Patronunun yaptıklarını daha fazla kaldıramadı!

Yeni ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün paylaşımları sosyal medyayı salladı

Yeni ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün paylaşımları sosyal medyayı salladı

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mezar taşını 2013'te yaptırdı, 2016 yazdırdı, 2018'de öldü!

Mezar taşını 2013'te yaptırdı, 2016 yazdırdı, 2018'de öldü!

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Trafikte tartıştığı kişiyi evine kadar takip edip öldürmüştü! Savunması şoke etti

Trafikte tartıştığı kişiyi evine kadar takip edip öldürmüştü! Savunması şoke etti

ABD büyükelçiliğine saldırı anı ortaya çıktı

ABD büyükelçiliğine saldırı anı ortaya çıktı

Evli kadını dağa götürüp kabusu yaşatmıştı! 'O benimle ilişkiye girmek istedi'

Evli kadını dağa götürüp kabusu yaşatmıştı! 'O benimle ilişkiye girmek istedi'

İzmir'de inanılmaz görüntüler! Otomobil restorana daldı

İzmir'de inanılmaz görüntüler! Otomobil restorana daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.