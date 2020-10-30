Depremden kurtuldu, yükselen deniz sularına kapılarak hayatını kaybetti

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı her geçen saat artarken, oluşan tsunamide suların sürüklediği bir kadın yaşamını yitirdi. Boğulan kişinin Fatma Erçetin olduğu ortaya çıktı.

SUDAN TORUNU ÇIKARDI

İddiaya göre depreme evde yakalanan Erçetin ve çocukları, sarsıntının sona ermesinin ardından dışarı çıktı. Yürüme zorluğu çektiği için Erçetin bir sandalyeye oturtulurken, çocukları ise diğer komşularına bakmak için bir sokak arkaya gitti. Bu sırada tsunami nedeniyle deniz sularının yükselmesiyle Erçetin, oturduğu sandalyeyle birlikte akıntıya kapıldı. Sürüklenen Erçetin, tesadüfen yakınları tarafından sudan çıkarıldı. Fatma Erçetin, vatandaşların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Erçetin’in cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"BABAANNEMİ SULARIN ARASINDA GÖRDÜM"

Erçetin'i sel sularından çıkaran kişinin, tesadüfen oradan geçen torunu Yaşar Erçetin olduğu ortaya çıktı. O anları anlatan Erçetin, "Ben arkadaşımla birlikte kaldırımda dururken babaannemi suların arasında gördüm. Hemen can havliyle suya girerek onu çıkarıp kaldırıma yatırdım. Baygın bir vaziyetteydi. Hemen ambulansı aradık ancak yollar kapalı olduğu için yetişemediler. Suyun içinde ilk olarak tanımamıştım ancak ceketini görünce durumu anladım. Deprem olduğu için onu dışarıya çıkarmıştık. Annem de komşulara bakmaya gelmişti. O sırada babaannem komşularıylaydı. İyi yürüyemediği için sulardan kaçamadı" dedi.