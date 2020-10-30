HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Depremden kurtuldu, yükselen deniz sularına kapılarak hayatını kaybetti

Depremden kurtuldu, yükselen deniz sularına kapılarak hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 23:11 | Son Güncelleme

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde oluşan tsunami sonucu akıntıya kapılıp sürüklenerek yaşamını yitiren kişinin Fatma Erçetin (86), olduğu ortaya çıktı. Erçetin’i sürüklendiği suların içerisinden çıkaran kişinin ise tesadüfen oradan geçen torunu olduğu ortaya çıktı.

Depremden kurtuldu, yükselen deniz sularına kapılarak hayatını kaybetti

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı her geçen saat artarken, oluşan tsunamide suların sürüklediği bir kadın yaşamını yitirdi. Boğulan kişinin Fatma Erçetin olduğu ortaya çıktı.

SUDAN TORUNU ÇIKARDI

İddiaya göre depreme evde yakalanan Erçetin ve çocukları, sarsıntının sona ermesinin ardından dışarı çıktı. Yürüme zorluğu çektiği için Erçetin bir sandalyeye oturtulurken, çocukları ise diğer komşularına bakmak için bir sokak arkaya gitti. Bu sırada tsunami nedeniyle deniz sularının yükselmesiyle Erçetin, oturduğu sandalyeyle birlikte akıntıya kapıldı. Sürüklenen Erçetin, tesadüfen yakınları tarafından sudan çıkarıldı. Fatma Erçetin, vatandaşların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Erçetin’in cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

56

"BABAANNEMİ SULARIN ARASINDA GÖRDÜM"

Erçetin'i sel sularından çıkaran kişinin, tesadüfen oradan geçen torunu Yaşar Erçetin olduğu ortaya çıktı. O anları anlatan Erçetin, "Ben arkadaşımla birlikte kaldırımda dururken babaannemi suların arasında gördüm. Hemen can havliyle suya girerek onu çıkarıp kaldırıma yatırdım. Baygın bir vaziyetteydi. Hemen ambulansı aradık ancak yollar kapalı olduğu için yetişemediler. Suyun içinde ilk olarak tanımamıştım ancak ceketini görünce durumu anladım. Deprem olduğu için onu dışarıya çıkarmıştık. Annem de komşulara bakmaya gelmişti. O sırada babaannem komşularıylaydı. İyi yürüyemediği için sulardan kaçamadı" dedi.

"ÇOK ZOR BİR DURUMDU"

Erçetin'in sudan çıkarılmasına yardım eden Mustafa Keleş ise, "Depremden sonra insanlar deniz kenarına toplanmıştı. Sular yükselince yaşlılar oldukça zorlandı. Biz de burada bulunduğumuz için onlara yardım ettik. Ben otururken suyun içinde birinin olduğunu gördük. Hemen suya girerek çıkardık. Yollar kapalı olduğu için ambulans da giremedi ve teyzemizi kurtaramadık. Çok zor bir durumdu. Allah bir daha yaşatmasın" diye konuştu. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki... Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki...
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
İzmir'deki deprem sonrası kritik doğalgaz, elektrik uyarısı
İzmir'deki deprem sonrası kritik doğalgaz, elektrik uyarısı
İzmir'de depreme yakalanan Fatih Portakal korku dolu anları anlattı
İzmir'de depreme yakalanan Fatih Portakal korku dolu anları anlattı
Hapisle yargılanıyordu! Flaş gelişme...
Hapisle yargılanıyordu! Flaş gelişme...
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
Kandilli Rasathanesi'nden flaş açıklama
Kandilli Rasathanesi'nden flaş açıklama
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Sular çekilince ortaya onlar çıktı
Sular çekilince ortaya onlar çıktı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Yeni yasaklar mı geliyor? Kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün
Yeni yasaklar mı geliyor? Kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün
Diğer Haberler
İzmir'deki depremin şiddetini ortaya çıkaran apartman
İzmir'deki depremin şiddetini ortaya çıkaran apartman
İzmir depremi sonrası Kuşadası geceyi sokakta geçiriyor
İzmir depremi sonrası Kuşadası geceyi sokakta geçiriyor
İzmir'de enkaz altında kalan küçük çocuğun sözleri yürekleri dağladı: Ağabey sen gitme
Enkaz altındaki çocuğun sözleri yürekleri dağladı: Ağabey sen gitme
İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu kurtarıldı
Enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu kurtarıldı
İzmir'de deprem sırasında gökdelenin tepesindeki vinç böyle devrildi
İzmir'de korkunç anlar! Gökdelenin tepesindeki vinç böyle devrildi
ABD'den depremin ardından Türkiye ve Yunanistan'a destek mesajı
ABD'den Türkiye ve Yunanistan'a destek mesajı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.