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Depremden önce o geldi! Tüyler ürperten ses kaydı ortaya çıktı: İşte Türkiye'yi uykusundan uyandıran p-dalgaları!

23.11.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabaha karşı Düzce-Gölyaka merkezli gerçekleşen depremden hemen önce evcil hayvanlarının sıra dışı hareketler sergilediğini fark edenler oldu. Zira hayvanlar, depremden önce yayılan ses dalgalarını fark ederek depremin hemen öncesinde paniği yaşadı. İşte depreme ait o tüyler ürperten ses kaydı da ortaya çıktı.

Depremden önce o geldi! Tüyler ürperten ses kaydı ortaya çıktı: İşte Türkiye'yi uykusundan uyandıran p-dalgaları!

Depremin sarsıntısı hissedilmeden önce yayılan p-dalgaları insanlar tarafından çoğunlukla duyulmasa da kimi cihazlar sayesinde kayda alınabiliyor. İstanbul, Sakarya, Bolu, Ankara, Kütahya, Kocaeli, Bilecik, İzmir ve Bursa gibi birçok kenti etkileyen, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 04.08'de gerçekleşen depremin o sesi de ortaya çıktı.

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Deprem Düzce'deki bir marketin raflarını yere indirdi.

TÜRKİYE DEPREME UYKUDA YAKALANDI

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından yüzden fazla artçı sarsıntı yaşandı. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 6.0 olarak kayıtlarına aktardı. Şiddetli deprem Türkiye'yi uykusundan uyandırdı. Birçok ilçede eğitime ara verildi.

Depremden 50 kişinin yaralandığı bildirilirken can kaybı bildirilmedi.

SES KAYDI TÜYLER ÜRPERTTİ

Depremin sarsıntısından önce yayılan o ses dalgaları kayıtlara geçti.

Tüyler ürperten o ses kaydı sosyal medyada da gündem oldu.

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