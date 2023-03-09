Depremden önce turist akınına uğruyordu! 345 yıllık tarihi caminin yanından korkarak geçiyorlar

Onikişubat ilçesi Şehit Evliya (Acemli) Mahallesi'nde yer alan ve 100 yılı aşan hafız yetiştirme kurslarıyla geleceğe ışık tutan Acemli Camii, yaşanan iki büyük depremin ardından hasar görerek ibadete kapatıldı. Kent merkezinde ilk ve tek Osmanlı eseri olma özelliği taşıyan cami depremden önce birçok yerli ve yabancı turisti ağırlarken şimdilerde hasar gören minaresi sebebiyle tehlike saçıyor. Mahallede yaşayan vatandaşlar ise yetkililer tarafından bir an önce önlem alınmasını istiyor.

'DAR SOKAKLARI TERCİH ETMEK DOĞRU DEĞİL'

Caminin minaresinin yıkması gerektiğini belirten vatandaşlardan Sezai Gazi Sünen, “Cami hasar görmüş, vatandaşların biraz daha dikkatli olması lazım. İnşallah sayın yetkililerimiz böyle tarihi yerlerde çözüm üreterek yıkabilirler. Fakat herkesten önce kendi sağlığımızı kendimizin düşünmesi lazım. Eskiden vatandaşlar kendi mahallesinde bulunan camilerde ibadetini yapıyordu şimdi ise camilerimiz kapalı. İnşallah en kısa zamanda ibadete açılır. Dar sokakları tercih etmek doğru değil geniş caddeleri kullanmak gerekiyor” şeklinde konuştu. (İHA)

