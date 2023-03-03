Depremden sağ olarak kurtarılan Mukaddes Erva Aktaş'tan günlerdir haber alınamıyordu! Kahreden gerçek ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler Türkiye'yi yasa boğdu. 11 ilde etkili olan depremler binaların yıkılmasına ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Depremler sonrasında enkazdan sağ olarak kurtarılan Mukaddes Erva Aktaş'tan günlerdir haber alınamıyordu. Küçük kızın hastaneye kaldırıldıktan bir süre sonra hayatını kaybettiği ve kimsesizler mezarlığına defnedildiği öğrenildi.

ENKAZDAN SAĞ OLARAK KURTARILDI, BİR DAHA DA HABER ALINAMADI

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde oturdukları apartmanın depremde çökmesi sonucu ailesiyle birlikte enkaz altında kalan Mukaddes Erva Aktaş, 6 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. Ardından baba Abdullah Aktaş da yaralı çıkarılırken, annesi Ayşe Betül (30), kardeşi Zümra (4), halası Özlem Aktaş (22) hayatını kaybetti. Komşuları tarafından yolda ambulansa teslim edilip, hastaneye kaldırılan Mukaddes Erva'dan bir daha haber alınamadı. Depremin üzerinden 20 günü aşkın süre geçtikten sora Mukaddes Erva'nın, komşuları tarafından ambulansa teslim edildiği anların güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıkmıştı. Görüntüde birinin, Mukaddes Erva'yı yolda otomobilin arka koltuğunda kucağına aldıktan sonra yolun karşısındaki ambulansa götürüp, sağlık görevlilerine teslim ettiği görüldü.

HASTANEYE KALDIRILDIKTAN SONRA HAYATINI KAYBETMİŞ

Baba Abdullah Aktaş'ın günlerdir bulmak için çaba harcadığı kızı Mukaddes Erva'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kahramanmaraş'ta hastaneye kaldırıldıktan bir süre sonra yaşamını yitiren Mukaddes Erva'nın kimsesizler mezarlığına defnedildiği belirlendi. Savcılık kararı ile mezardan çıkarılan Mukaddes Erva'nın cenazesi, babasına teslim edildi.

Kaynak: DHA

