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Depremden sonra Gaziantep ve Kahramanmaraş havalimanları sivil uçuşlara kapatıldı

06.02.2023 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 ilimizde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkez üslü 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Gaziantep ve Kahramanmaraş Havalimanları sivil uçuşlara kapatıldı.

Depremden sonra Gaziantep ve Kahramanmaraş havalimanları sivil uçuşlara kapatıldı

Depremin ardından Hatay Havalimanındaki yarık görüntüsü felaketin boyutunu gözler önüne sermişti. 2 ildeki havalimanlarıyla ilgili harekete geçildi.

Depremin ardından arama kurtarma ekibi ve yardım malzemelerini taşıyan uçakların bölgeye ulaşması için Kahramanmaraş ve Gaziantep Havalimanları için sivil uçuşlar askıya alındı. İki havalimanına sadece yardım ve arama kurtarma ekiplerini taşıyan uçakların iniş ve kalkışına izin veriliyor.

Öte yandan depremden dolayı pisti hasar gören Hatay Havalimanı ise tüm uçuşlara kapatıldı.

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(DHA)

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