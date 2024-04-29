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Depremden sonra görev yerlerinden ayrılan öğretmenlerle ilgili yeni gelişme! Bakanlık duyurdu, eski yerlerine dönebilecekler

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
29.04.2024 18:59
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Bakanlıktan depremden sonra görev yerlerinden ayrılan öğretmenlerle ilgili açıklama geldi. 6 Şubat depremlerinde görev yerlerinden ayrılan öğretmenlere eski görev yerlerine dönme imkanı getirildiği duyuruldu. Bakanlık detayları açıkladı.

Depremden sonra görev yerlerinden ayrılan öğretmenlerle ilgili yeni gelişme! Bakanlık duyurdu, eski yerlerine dönebilecekler

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından 6 Şubat depreminin yaşandığı illerde görev yapan öğretmenlerle ilgili bir duyuruyu paylaştı. Millî Eğitim Bakanlığınca, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle yer değiştiren öğretmenlere önceki görev yerlerine geri dönüş hakkı verilecek.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı duyuru;

"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle 8 Şubat 2023'te Resmî Gazete'de yayımlanan 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hâl ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan öğretmenlerin deprem sonrasında isteğe veya mazerete bağlı olarak görev illeri değiştirilmişti.

Bu kapsamda deprem sonrası görev yeri değişen öğretmenlerin daha önce görevli oldukları ilde bulunan eğitim kurumlarına süre şartı aranmaksızın Bakanlıkça yayımlanan duyuru doğrultusunda yer değiştirme başvuruları alınabilecek.

Başvurular 3-6 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 7 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Atamalar depremden etkilenen 10 ilde ilan edilen kontenjanlar dâhilinde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin yeni görev yerlerinde başlama işlemleri ise 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek."


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deprem Öğretmen
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