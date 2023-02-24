Depremden sonra ilgi odağı haline geldi, yurt dışından da ziyarete geliyorlar! Arazideki dev yarık gündem olmuştu... "Kendi malımı tanıyamadım, dedim kurban olayım Allah'a"

Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra 10 ilde çok çarpıcı manzaralar ortaya çıktı. Bunlardan biri de Hatay'ın Altınözü ilçesinde üzerinde hayrete düşüren boyutta devasa yarığın oluştuğu araziydi. O arazi çevredekilerin yanı sıra yerli ve yabancı bilim insanlarının da merakını çekiyor. Kendi malını tanıyamadığını belirten zeytinliğin sahibi, depremden önce arazisinin dümdüz bir toprak yapısına sahip olduğunu da ifade etti.

YIKIMIN ŞİDDETİNİN SİMGESİ OLDU

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından kırsal Tepehan Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde oluşan yarık, "asrın felaketi"nin şiddetinin en belirgin sembolleri arasında yer aldı.

BİLİM İNSANLARI ZİYARETE GELİYOR

Depremlerin etkisiyle Ömer Aksu'ya ait 12 dönümlük zeytin bahçesinde yaklaşık 200 metre genişliğinde, 400 metre uzunluğunda ve 50 metre derinliğinde yarık oluştu. Deprem sonrası vadi görüntüsünün ortaya çıktığı bölge, depremin tahribatını merak edenlerin yanı sıra yerli ve yabancı bilim insanları tarafından da ziyaret ediliyor.

"HİÇBİR ŞEYLE ANLATILMAZ"

Zeytin bahçesinin sahibi Ömer Aksu, AA muhabirine, depremden önce arazisinin dümdüz bir toprak yapısına sahip olduğunu söyledi.

Depremin şiddetiyle arazisinin tanınmaz hale geldiğini vurgulayan Aksu, "Böyle bir şey yok. Ben burayı gördüm, tahmin edemedim. Benim malım olduğu halde ben burayı tanıyamadım. Burası dümdüz bir araziydi. Dedim ne olmuş, kurban olayım Allah'a. Yani bu dille de söylenmez. Hiçbir şeyle de anlatılacak bir şey değil." ifadesini kullandı.

Aksu, arazisine her baktığında şaşkınlığını üzerinden atamadığını dile getirdi.

"YAŞANACAK BİR DURUM KALMADI, ZATEN EVE GİTMİYORUZ"

Depremler nedeniyle psikolojilerinin bozulduğunu ifade eden Aksu, şöyle konuştu:

"Ufak bir depremde millet dışarı çıkıyor. Yaşanacak bir durum kalmadı ama yine çok şükür diyeceğiz. Zaten çadırda yaşıyoruz, eve gitmiyoruz. Ufak bir sarsıntıyı bile hissediyoruz. Mahallede hayvanlarım var, onlarla ilgileniyorum. Yarık oluşan araziye depremden sonra birkaç kez gelip gittim. Sürekli gelme şansım olmuyor."

Zeytinliğinden ziyaretçisinin eksik olmadığını belirten Aksu, "Yerli ve yabancı bilim adamları incelemeye geliyor." dedi.

(AA)

