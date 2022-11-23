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Depremden sonra merak edilen veriler paylaşıldı! AFAD duyurdu: Bölgenin deprem tehlikesi...

23.11.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan, saat 04.08'de meydana gelen ve Türkiye genelinde paniğe yol açan depreme ilişkin AFAD tarafından ön değerlendirme raporu paylaşıldı. Raporda 5.9 büyüklüğündeki sarsıntının ardından meydana gelen artçı depremlerle ilgili bilgi verilirken bölgenin deprem tehlikesine ilişkin veri de paylaşıldı.

Depremden sonra merak edilen veriler paylaşıldı! AFAD duyurdu: Bölgenin deprem tehlikesi...

Türkiye güne korkutan haberle uyandı. Sabaha karşı gerçekleşen deprem sonrası vatandaşlar sokaklara döküldü, birçok ilçede eğitime ara verildi. AFAD depremin ön değerlendirme raporunu açıkladı. İşte dikkat çeken verilerle AFAD'ın paylaştığı rapor...

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100'DEN FAZLA ARTÇI DEPREM

23.11.2022 günü, Türkiye saati ile 04:08'de merkez üssü Gölyaka (Düzce) olan MW 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 6.81 km derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Düzce ilinin Gölyaka ilçesine bağlı Kemeryani köyüne uzaklığı 0.82 km'dir. Ana şoktan, 23.11.2022 10:17'ye kadar geçen zamanda, büyüklükleri 4.3 ile 0.9 arasında değişen 110 artçı deprem kaydedilmiştir.

Depremin hangi faydan kaynaklandığı yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirlenecektir.

Bölgede 1900 yılından günümüze kadar en büyüğü 7.6 olmak üzere 313 adet M>=4.0 deprem meydana gelmiştir. Ayrıca bahsi geçen bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için, 52 adet tarihsel dönem depremi kaydı mevcuttur.

ÖLÇÜLEN İVME DEĞERLERİ

Ön değerlendirme sonuçlarına göre en büyük ivme 8102 kodlu ivmeölçer istasyonunun Doğu-Batı bileşeninde 407.76 gal olarak ölçülmüştür.

BÖLGENİN DEPREM TEHLİKESİ

Depremin meydana geldiği noktanın Türkiye Deprem Tehlike Haritasındaki PGA 475 değeri 0.593 g'dir.

Deprem Ön Hasar Tahmin Sistemi (AFAD-RED) kullanılarak üretilen şiddet haritasına göre depremin merkez üssüne en yakın, Türkiye sınırları içerisindeki, yerleşim yerinde depremin şiddeti MMI VIII olarak hesaplanmıştır. Sismik şiddet ve ön hasar kestirimleri, ampirik bağıntılar kullanılarak otomatik olarak hesaplanmıştır ve saha gözlemlerine dayanmamaktadır.

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