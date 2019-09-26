Depremden sonra okul yolunda kalp krizi geçiren öğretmen öldü

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görevli tarih öğretmeni Murat Şevki Eryılmaz (48) depremde öğrencilerin zarar görmeden okuldan tahliye edilmesi için yoğun çaba harcadı. Ardından çocuğunu okulundan alıp evine bırakan Eryılmaz, tekrar okula dönerken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Eryılmaz, yaşamını yitirdi.

Olay bugün öğle saatlerinde, Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin önünde meydana geldi. Okulda tarih öğretmeni olarak görev yapan Murat Şevki Eryılmaz, İstanbul’da meydana gelen depremin ardından öğrencilerin okuldan tahliyesi için diğer öğretmenlerle birlikte yoğun çaba harcadı. Murat Şevki Eryılmaz daha sonra çocuğunun okuluna gitti. Çocuğunu okulundan alıp evine bırakan Murat Şevki Eryılmaz, tekrar görev yaptığı okula giderken kalp krizi geçirdi. Gebze’de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Eryılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Eryılmaz’ın önümüzdeki hafta ameliyat için gün aldığı öğrenildi. 2 çocuk babası Eryılmaz’ın ölümü üzüntü yaratırken, yarın okulunda düzenlenecek törenin ardından cenazesi toprağa verilmek üzere Kırıkkale’ye gönderilecek.

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