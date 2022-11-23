Depremden sonra ölü bulundu! Düzce'de 78 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Düzce'de sabaha karşı gerçekleşen deprem birçok ilden de hissedildi. Yurdun dört bir yanından vatandaşlar yakınlarının durumunu sormak için telefonlara sarıldı. Gölyaka'da bir aile ise yakınları Demetgül'den acı haberi aldı.
Düzce merkezine bağlı Beyciler Mahallesi'nde yaşayan Hilmi Demetgül'ün deprem sonrası dışarı çıkmaması üzerine dairesine giren ailesi, yaşlı adamı hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Demetgül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaşlı adamın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
(AA)