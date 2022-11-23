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  4. Depremden sonra ölü bulundu! Düzce'de 78 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Depremden sonra ölü bulundu! Düzce'de 78 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

23.11.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Düzce-Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle korku dolu bir sabaha uyandı. Depremin ardından vatandaşlar panik içinde sokaklara döküldü. Gölyaka'da yaşayan 78 yaşındaki kişi ise depremin ardından evinde ölü bulundu.

Depremden sonra ölü bulundu! Düzce'de 78 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Düzce'de sabaha karşı gerçekleşen deprem birçok ilden de hissedildi. Yurdun dört bir yanından vatandaşlar yakınlarının durumunu sormak için telefonlara sarıldı. Gölyaka'da bir aile ise yakınları Demetgül'den acı haberi aldı.

HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Düzce merkezine bağlı Beyciler Mahallesi'nde yaşayan Hilmi Demetgül'ün deprem sonrası dışarı çıkmaması üzerine dairesine giren ailesi, yaşlı adamı hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Demetgül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaşlı adamın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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(AA)

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