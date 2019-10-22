Depremden sonra yeni bir Van inşa edildi

MESUT VAROL - Van'da 23 Ekim 2011'de 604 kişinin ölümü, binlerce binanın ağır hasar görmesiyle sonuçlanan 7,2 büyüklüğündeki depremin izleri, aradan geçen 8 yıllık sürede yapılan yatırımlarla silindi.

Saatler 13.41'i gösterdiği sırada yaşanan ve merkez üssü Tabanlı köyü olan 7,2 büyüklüğündeki deprem, 26 saniyede kent merkezi ile Erciş ilçesi ve birçok köyde yıkımın yaşanmasına neden oldu.

Yüzlerce bina ve evin yıkıldığı depremden hemen sonra arama kurtarma ekipleri ile vatandaşlar, enkaz altında kalanların kurtarılması için seferber oldu.

Arama kurtarma çalışmalarının daha hızlı yürütülmesi, yaralıların tedavilerinin aksamaması için kente 295 ambulans, 56 UMKE aracı, 6 ambulans helikopter, 2 ambulans uçak ile 2 bin 400 sağlık personeli sevk edildi.

Depremin hemen ardından başlatılan çalışmalarda ilk 6 saatte 71 kurtarma ekibi çalışma yürütürken, daha sonra farklı illerden gelen 140 ekip, enkazda kalan insanları sağ çıkarmak için canla başla çalıştı. Arama kurtarma çalışmalarında özel eğitimli 42 köpek de yer aldı.